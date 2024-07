Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng hút trộm cát trên sông Hồng trong đêm

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Cục CSGT, công an địa bàn mật phục bắt đối tượng hút trộm cát ở sông Hồng lúc nửa đêm. Khoảng 1h15 ngày 29/7, tại địa phận xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì (Hà Nội), Cục CSGT (Bộ Công an) mật phục bắt giữ một phương tiện thủy không gắn số đăng ký (trên phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát) đang hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện tàu chở hàng.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm.

Vào thời điểm phát hiện vụ việc, mực nước sông đang lên cao, nước lũ chảy xiết từ thượng nguồn về nhưng các phương tiện vẫn bất chấp bắc vòi hút cát từ lòng sông. Tại phương tiện đang nhận cát có 3 người gồm: Trần Văn Bình (SN 1987 ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Ngô Văn Hùng (SN 1982 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Việt (SN 1987 ở xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã không xuất trình được giấy tờ liên quan. Khối lượng cát các đối tượng khai thác bơm lên khoang chứa hàng phương tiện tàu chở số Vr 24070541 khoảng 500m3 cát.

Kiểm tra trên phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát có 2 người là Bùi Đức Long (SN 1977 ở phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, Phú Thọ) và Giáp Văn Vẻ (SN 1989 ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Những người có mặt trên phương tiện tàu hút cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về nơi tạm giữ tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.