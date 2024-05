Say rượu, tát CSGT vì bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn

Ngày 26/5, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tựa (SN 1972; ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để làm rõ hành vi 'Chống người thi hành cộng vụ'. Trước đó, ngày 24/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Sóc Sơn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại đường Núi Đôi, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn.

Tổ công tác khống chế đối tượng.

Đến 12h35 cùng ngày, phát hiện một người đàn ông điều khiển mô tô biển kiểm soát 88F2-1182 có biểu hiện sử dụng bia, rượu, Tổ công tác đã dừng phương tiện và yêu cầu chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323mg/lít khí thở. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn Tựa.

Tuy nhiên, sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, Tựa đã to tiếng và chửi bới lực lượng chức năng, sau đó t hẳng tay tát vào mặt Đại úy Nguyễn Quang Hưng , cán bộ Công an huyện Sóc Sơn. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế đối tượng và bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền.