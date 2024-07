Nghe dụ dỗ, bé gái bỏ nhà lên Hà Nội tìm việc và cái kết

Ngày 28/7, Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đã bàn giao cháu bé 15 tuổi ở Phú Thọ nghe lời bạn rủ rê trên mạng xã hội từ quê về Hà Nội tìm việc trở lại gia đình an toàn. Trước đó, khoảng 19h00 ngày 25/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Tứ Liên phát hiện một bé gái dáng người nhỏ, có biểu hiện và tâm trạng lo lắng, sợ hãi nên đã tìm hiểu. Được biết, bé gái tên là T.N.Đ (sinh năm 2009, nhà ở khu liên minh Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ).

Gia đình Đ. từ Phú Thọ đến đón con tại Công an phường Tứ Liên.

Cháu Đ. cho biết, có quen một người trên mạng xã hội hứa giới thiệu việc làm tại nhà hàng số 41 phố Tứ Liên và nói khi cháu bắt xe tới bến xe Mỹ Đình sẽ đến đón. Nghe lời rủ rê, Đ. đã trốn mẹ bắt xe đi Hà Nội tìm việc. Tuy nhiên, khi đến bến xe Mỹ Đình, Đ. không liên lạc được với người bạn trên nên đã tự đi xe ôm đến địa chỉ 41 phố Tứ Liên.

Khi đến nơi, Đ. không tìm thấy nhà hàng nào ở địa chỉ trên. Trong lúc Đ. đang lang thang trên đường với tâm trạng lo sợ vì không biết đi đâu thì gặp tổ tuần tra. Các đồng chí Công an phường Tứ Liên đã động viên và đưa Đ. về trụ sở.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã liên hệ được với gia đình cháu Đ. Sau nhiều ngày gặp được con, gia đình đã rất vui mừng và rất cảm kích trước hành động đầy trách nhiệm của Công an quận Tây Hồ. Đồng thời viết thư gửi lời cảm ơn đến cơ quan công an vì đã giúp đỡ và liên hệ gia đình để đón cháu về nhà an toàn.