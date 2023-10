Hà Nội: Bắt nguyên Phó Chủ tịch phường chiếm đoạt tiền của người dân

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trí Anh - Nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trụ sở UBND phường Xuân Đỉnh.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng thông tin, ông Trí Anh đã bị công an bắt và đang tạm giam, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh đã Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn. Số tiền mà nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng.