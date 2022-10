Hà Nội: Bắt người đàn ông vờ hỏi mua rồi cầm vàng bỏ chạy

Ngày 4/10, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ người đàn ông vờ mua vàng rồi bỏ chạy ở phường Mỹ Đình 2.

Đối tượng bị người dân khống chế.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một nam giới vào cửa hàng vàng trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Người này vờ xem vàng rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được đoạn ngắn, nghi phạm bị người dân tóm gọn và thông báo cho lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận vụ việc và cho biết, nghi phạm cướp tiệm vàng đang ở trụ sở Công an phường để lấy lời khai. Hiện danh tính nghi phạm và tang vật vụ án chưa được công an cung cấp.

