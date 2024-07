Tuyên Quang: Mâu thuẫn cá nhân, dùng côn ba khúc đánh người gây thương tích

Ngày 19/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Trọng (SN 1981, trú tại Tổ 12, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang) về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Khắc Trọng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22h ngày 14/7/2024, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Khắc Trọng đã sử dụng gậy rút ba khúc bằng kim loại (là hung khí nguy hiểm) đánh gây thương tích anh Nịnh Tiến Kỳ, sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Giản, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, khiến anh Kỳ bị thương tích 6% cơ thể. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (hung khí “nóng”) gây án tạo bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Để hạn chế tình trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân:

Không tàng trữ, sử dụng các loại hung khí “nóng”; chủ động đến các điểm tiếp nhận, thu hồi vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại trụ sở Công an các xã, phường, thị trấn để tự nguyện giao nộp (nếu có). Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý, giải quyết.