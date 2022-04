Hà Nội: 8X 'nổ' là nhân viên ngân hàng lừa đảo 250 triệu đồng

Ngày 22/4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã thông tin về vụ 8X 'nổ' là nhân viên ngân hàng lừa đảo 250 triệu đồng xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Quốc Khánh (SN 1982, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trương Quốc Khánh tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng tháng 5/2021, thông qua mối quan hệ xã hội, Trương Quốc Khánh giới thiệu với anh T. (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là đang làm nhân viên cho một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Biết anh T. có nhu cầu vay tiền, Khánh hứa sẽ giúp làm thủ tục vay vốn số tiền 5 tỷ đồng với yêu cầu là sau khi giải ngân, anh T. sẽ phải trích tiền “phế” cho Khánh 5% tổng số tiền vay. Sau đó, Khánh nói để làm thủ tục vay cần phải tạm ứng tiền trước cho Khánh.

Tin tưởng lời của đối tượng, anh T. đã chuyển cho Khánh 250 triệu đồng để làm phí dịch vụ hồ sơ, dù Khánh không có khả năng vay tiền cho người này.

Chờ mãi mà không thấy Khánh vay được tiền cho mình, anh T. biết bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 17/4, Công an quận Cầu Giấy đã đưa Khánh về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ 8X 'nổ' là nhân viên ngân hàng lừa đảo 250 triệu đồng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.