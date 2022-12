Hà Nam: Xe chở quá tải “vắng bóng” tại mỏ đá huyện Kim Bảng

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh tình trạng “Hà Nam: Nhiều xe có dấu hiệu quá tải đi ra từ mỏ đá Cty Châu Giang”, Đội CSGT huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện chở đá và vật liệu xây dựng từ khu vực các mỏ và bến bãi trên địa bàn.

Tổ công tác CSGT huyện Kim Bảng lập chốt kiểm soát tải trọng trên tuyến đường ra vào khu vực các mỏ đá.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12, trên các tuyến đường tỉnh lộ và huyện lộ của huyện Kim Bảng đều có các tổ công tác CSGT tổ chức tuần tra lưu động và lập chốt kiểm soát phương tiện chở vật liệu xây dựng. Tất cả các xe tải chở đá từ khu vực mỏ Châu Giang đều đã tuân thủ quy định kích thước thành thùng xe và không còn dấu hiệu chở quá tải trọng.

Trên tuyến ĐH04 thuộc địa bàn xã Liên Sơn (đoạn dẫn vào mỏ đá Châu Giang), một tổ công tác CSGT huyện Kim Bảng được bố trí túc trực 24/24h với nhiệm vụ kiểm soát tải trọng các phương tiện ra vào mỏ. Tại đây, chỉ trong khoảng 30 phút, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, cân tải trọng 8 xe tải chở đá và đều cho kết quả không quá tải. Riêng 1 trường hợp xe tải chở đá BKS 90C – 064.66 dù đã phủ kín bạt nhưng vẫn để rơi vãi vật liệu xuống đường, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính.

Chỉ huy Đội CSGT huyện Kim Bảng cho biết, đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường được phân cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp tài xế và chủ mỏ lợi dụng khoảng thời gian các tổ công tác giao ca để tranh thủ, lén lút bốc xếp, chở quá tải.

“Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng, ngoài việc tăng cường kiểm soát, phát hiện lỗi vi phạm chở quá tải trên đường, Đội CSGT cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân phải tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Đối với các doanh nghiệp vận tải phải có biện pháp giảm thiểu bụi bặm, chở đúng trọng tải và che phủ cẩn thận tránh để rơi đất đá ra đường gây mất an toàn giao thông”, trung tá Trần Quang Nhật, Đội trưởng Đội CSGT huyện Kim Bảng cho biết.

Trong đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng từ tháng 6/2022 đến nay, Công an huyện Kim Bảng đã xử lý 63 trường hợp quá tải, 43 trường hợp chở vật liệu để rơi vãi, 5 trường hợp cơi thành thùng, nộp ngân sách nhà nước 365 triệu đồng.

Hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm vi phạm, không để tái diễn tình trạng xe chở quá tải trọng, lực lượng CSGT toàn tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp duy trì “cắm chốt” cân tải trọng xe tại một số tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện vận tải tham gia đông, đặc biệt tập trung kiểm tra, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần các khu vực kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu. Khi phát hiện phương tiện vận tải cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá tải trọng. Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý, đồng thời yêu cầu tháo, cắt thùng xe về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm, bắt buộc chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông trở lại.

Đặc biệt, trước khi hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện vi phạm quy định về thành, thùng xe, đơn vị yêu cầu chủ xe chụp ảnh phương tiện đã cắt thành.

>>> Mời độc giả xem thêm video TP.HCM bắt đầu xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng: