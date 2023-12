Hà Nam: Phát hiện cơ sở kinh doanh pháo hoa trái phép số lượng lớn

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa phát biện 1 cơ sở kinh doanh pháo hoa trái phép số lượng lớn tại thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Lực lượng Công an kiểm tra số pháo hoa do Hoàng Thanh Bình giao nộp.

Trước đó, trưa 16/12, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Bình Nghĩa và Công an huyện Bình Lục tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục phát hiện Nguyễn Văn Khải (SN 1997, trú ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang bán 5 giàn pháo hoa loại giàn phun hoa 25 ống, trên vỏ đều ghi tên Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 cho Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1985, trú ở phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Bước đầu Nguyễn Văn Khải khai nhận là nhân viên cửa hàng xe máy Thanh Bình thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; số pháo trên lấy ở nhà anh Hoàng Thanh Bình để bán cho khách. Làm việc với cơ quan Công an, anh Hoàng Thanh Bình không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh pháo hoa và cho biết đã mua 360 giàn pháo hoa loại phun viên ống đặc biệt, 180 giàn pháo hoa loại phun hoa 25 ống tại Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121 - số 3 tại Hà Nam.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, anh Bình đã tự giác giao nộp toàn bộ số pháo hoa trên cho lực lượng Công an. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an huyện Bình Lục để điều tra, xử lý theo quy định.