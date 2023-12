Bắt quả tang 8 nam nữ đang “thác loạn” tại quán karaoke ở Hưng Yên

Ngày 19/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hồi 23h30, ngày 16/12, tại phòng Vip 9999, tầng 2, quán Karaoke Ruby one, thuộc Khu dân cư lùi Tây chợ Gạo, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tổ công tác Công an TP Hưng Yên tiến hành kiểm tra và phát hiện trong phòng có 8 đối tượng đang “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm Lý Thanh Thảo (SN 2004, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Lò Thị Tiên (SN 2006, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), Ngô Thị Xuân, ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và 5 đối tượng còn lại đều ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên gồm Dương Anh Tú (SN 2002), Đỗ Thị Hường (SN 1989), Nguyễn Đức Khoái (SN 1969), Đỗ Văn Huy (SN 1988), kết quả test nhanh 8 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại phòng hát, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ trên mặt đĩa đặt tại mặt bàn có chứa chất màu trắng dạng tinh thể qua giám định là Ketamine có trọng lượng 1,325g. Kiểm tra trong người các đối tượng, phát hiện trong túi áo khoác phía ngoài của Nguyễn Đức Khoái có 1 hộp nhựa hình tròn bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể qua giám định là Ketamine có trọng lượng 0,047g.

Hiện Công an TP Hưng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ 8 nam nữ đang "thác loạn" tại quán karaoke theo quy định của pháp luật.