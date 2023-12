Những Giám đốc Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm trong năm qua

Ngày 24/11, tại Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Đức Hải (SN 1977, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2015, Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Tại buổi lễ, phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Đức Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 5/5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng - giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - đến nhận công tác mới tại Bộ Công an. Đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Đại tá Cao Minh Huyền (49 tuổi, quê ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) từng giữ chức vụ trưởng phòng - Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an. Tháng 5/2020, ông được bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ngày 24/4, tại Công an tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kể từ ngày 1/5/2023. Đại tá Tạ Văn Đẹp, sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; học vị tiến sĩ điều tra tội phạm học. Ngày 19/4, tại Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Cục phó Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ công an. Chiều 17/3, thừa ủy quyền của bộ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định điều động Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đại tá Lê Quang Nhân, 54 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, trước đó từng làm Phó giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 6/2018, Đại tá Nhân được điều động giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đến tháng 4/2020, Đại tá Nhân được điều động về lại Đồng Nai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Và lần này Đại tá Nhân được điều động trở lại Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc thay cho Đại tá Trần Văn Toản. Sáng 30/1, tại trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Việt Thắng (51 tuổi, quê quán Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từ ngày 1/2. Đại tá Lê Việt Thắng, sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Thạc sỹ Luật; Cao cấp lý luận chính trị; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công. Đại tá Lê Việt Thắng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Hồ Việt Triều (50 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu từ ngày 1/2. Đại tá Hồ Việt Triều xuất thân trong gia đình binh nghiệp, có cha là Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ, nguyên giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Đại tá Triều trưởng thành trong lực lượng Công an Cà Mau, từng đảm nhiệm các chức vụ: trưởng Công an huyện Ngọc Hiển, trưởng Công an thành phố Cà Mau, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. >>> Xem thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Ngày 24/11, tại Quảng Trị, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Đức Hải (SN 1977, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2015, Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Tại buổi lễ, phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Đức Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 5/5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng - giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - đến nhận công tác mới tại Bộ Công an. Đồng thời công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Đại tá Cao Minh Huyền (49 tuổi, quê ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) từng giữ chức vụ trưởng phòng - Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an. Tháng 5/2020, ông được bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ngày 24/4, tại Công an tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kể từ ngày 1/5/2023. Đại tá Tạ Văn Đẹp, sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; học vị tiến sĩ điều tra tội phạm học. Ngày 19/4, tại Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Cục phó Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ công an. Chiều 17/3, thừa ủy quyền của bộ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định điều động Đại tá Lê Quang Nhân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đại tá Lê Quang Nhân, 54 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, trước đó từng làm Phó giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 6/2018, Đại tá Nhân được điều động giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đến tháng 4/2020, Đại tá Nhân được điều động về lại Đồng Nai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Và lần này Đại tá Nhân được điều động trở lại Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc thay cho Đại tá Trần Văn Toản. Sáng 30/1, tại trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Công an điều động Đại tá Lê Việt Thắng (51 tuổi, quê quán Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái từ ngày 1/2. Đại tá Lê Việt Thắng, sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Thạc sỹ Luật; Cao cấp lý luận chính trị; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công. Đại tá Lê Việt Thắng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Hồ Việt Triều (50 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu từ ngày 1/2. Đại tá Hồ Việt Triều xuất thân trong gia đình binh nghiệp, có cha là Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ, nguyên giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Đại tá Triều trưởng thành trong lực lượng Công an Cà Mau, từng đảm nhiệm các chức vụ: trưởng Công an huyện Ngọc Hiển, trưởng Công an thành phố Cà Mau, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. >>> Xem thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.