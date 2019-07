Hà Nam: Đâm vào đuôi container, thanh niên tử vong tại chỗ

(Kiến Thức) - Do không điều khiển được tay lái, nam thanh niên đã đâm vào đuôi xe container đang chạy chậm phía trước, khiến người này ngã ra đường rồi tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV ngày 12/7, ông Nguyễn Hữu Tường - Chủ tịch UBND xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong tại chỗ do đâm vào đuôi xe container.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 11/7. Nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 90B1 – 777xx, đang di chuyển trên đường QL21, khi đi qua địa phận xã Thanh Phong thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container đang dừng đỗ ven đường. Cú va chạm mạnh làm nạn nhân ngã xuống đất rồi tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên tử vong tại chỗ sau khi đâm vào xe container.

Ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ông Nguyễn Quốc Chiến - Trưởng Công an huyện Thanh Liêm cho biết, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng.

Vị lãnh đạo công an huyện cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do nam thanh niên điều khiển xe máy không kiểm soát được tay lái nên đã đâm vào đuôi bên phải của xe container tử vong . Bên cạnh đó, người này cón có dấu hiệu say xỉn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

