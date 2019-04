Tài xế container “ngủ say” giữa đống đổ nát sau tai nạn

Vụ việc hi hữu tài xế container "say ngủ" giữa đống đổ nát sau khi gây tai nạn nghiêm trọng sáng 3/4 vẫn đang được Công an quận 9, TP HCM điều tra làm rõ. Trước đó, hơn 4h rạng sáng cùng ngày, xe container mang BKS: 51C - 933.35, lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ đường Nguyễn Xiển về vòng xoay Phú Hữu. Khi vừa qua chợ Long Trường (giáp giữa phường Trường Thạnh và phường Long Trường, quận 9) thì tông vào xe tải chở nước đá mang BKS: 54Y - 9195, đang dừng trên lề đường, lùa phương tiện này về phía trước 1 đoạn. Chưa dừng lại, chiếc xe container tiếp tục lao tới, tông vào 1 cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở số 1433 Nguyễn Duy Trinh, rồi chui đầu vào nhà dân kế bên ở số 1431. Rất may, nhiều người trong 2 căn nhà dù đang ngủ bên trong nhưng không ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều người được một phen hốt hoảng, tháo chạy ra ngoài. Theo người dân chứng kiến, sau khi gây ra tai nạn trên, tài xế xe container do quá buồn ngủ nên “say giấc” luôn trong cabin. Khoảng 30 phút sau, khi người dân đập cửa, tài xế mới tỉnh dậy và bước xuống xe. Ghi nhận từ hiện trường, toàn bộ phần trước số nhà 1431 bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, 1 phần của cửa hàng vật liệu xây dựng cũng bị hư hỏng. Riêng đầu xe container biến dạng, nằm trong căn nhà 1431. Bước đầu, theo tường trình của tài xế xe container thì nguyên nhân do anh ngủ gật nên không làm chủ được tay lái. Trao đổi với PV Kiến Thức, chỉ huy Công an phường Trường Thạnh, quận 9 xác nhận sau khi tai nạn xảy ra, đã kiểm tra nhanh nhưng không phát hiện tài xế có sử dụng rượu bia hay ma túy. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ tai nạn khiến 7 người chết tại Vĩnh Phúc - Nguồn: VTC1:

