Hải Dương: Người dân xếp hàng dài giải cứu tiêu thụ cá lồng

Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 3 Yagi, lũ dâng cao đã khiến một số lồng cá nuôi trên sông ở Hải Dương bị vỡ và hiện có nguy cơ vỡ. Người nuôi cá lồng đã huy động nhân lực hỗ trợ thu hoạch cá để giảm thiểu thiệt hại. Sáng 13/9, tại Quảng trường Thống Nhất và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương), Sở NN&PTNT, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương và Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức hai điểm hỗ trợ người nông dân tiêu thụ cá lồng bị ảnh hưởng do bão lũ tại huyện Nam Sách và xã Tiền Tiến (TP Hải Dương). Trước đó, đã hỗ trợ người nuôi cá lồng tại huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ. Do lượng người đến mua cá lồng đông nên phải xếp hàng. Cá chép giòn giá giải cứu chỉ 150.000 đồng/con từ 2 đến 5kg, giá thị trường là 130.000/kg Nhiều người mua trung bình 3 con cá chép giòn. Do số lượng khách hàng đến mua đông nên người giải cứu cá rất vất vả. Xe chở cá về khoảng 30 phút đã bán hết. Nhiều người mua nhiều cá, vừa để giải cứu giúp người nông dân nuôi cá lồng vừa để dùng cho gia đình và biếu họ hàng, người thân. Người đàn ông này mua được nhiều cá chép giòn Những con cá này trung bình khoảng 3 đến 4kg. Những con cá đã chết sẽ được để riêng, chứ không bán cho người dân. Tại mỗi xe bán cá, người dân tập trung đông đợi mua cá. Số tiền thu được từ bán cá sẽ được gửi lại những người nuôi cá lồng. Nhiều người phải đợi lâu do xe chở cá chưa đến kịp. Một người đàn ông bế con nhỏ đi xếp hàng mua cá. Một người đi xe lăn đến khu vực bán cá. Dù phải chờ lâu nhưng ai cũng muốn đợi để có thể hỗ trợ những người nuôi cá lồng vượt qua khó khăn do mưa, lũ. Đây là những hình ảnh đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau vốn có của người Xứ Đông. >>> Mời độc giả xem thêm video Cung ứng thực phẩm cho người dân khi mưa lũ ra sao?

