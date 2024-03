Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng hoạt động “tín dụng đen“

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do Khúc Tuấn Mạnh (SN 1994; trú tại: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu, có biểu hiện hoạt đông cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc “họ” . Tập trung xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông nắm được Mạnh cùng một số đối tượng liên quan tổ chức hoạt động cho vay trên địa bàn quận Hà Đông và nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ổ nhóm này thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư UDIC Riverside, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để hoạt động. Các đối tượng lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook...) rồi đăng quảng cáo cho vay. Ngày 13/3, các tổ công tác của Công an quận Hà Đông đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài Khúc Tuấn Mạnh, Công an quận Hà Đông còn bắt giữ 4 đối tượng Phan Thế Anh (SN 1999; trú tại: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Hồng Quân (SN 1996; trú tại: Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Lê Văn Duẩn (SN 1996; trú tại: Vũ Thư, Thái Bình), Bùi Tuấn Anh (SN 1998; trú tại: Tiền Hải, Thái Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2023, Mạnh bàn bạc, thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” . Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mạnh thuê căn hộ ở tầng 21 chung cư UDIC Riverside rồi phân công nhiệm vụ cho các đối tượng Phan Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Lê Văn Duẩn, Bùi Tuấn Anh sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho khách đang có nhu cầu vay tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu giữ ban đầu, Công an quận Hà Đông xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như và một số tỉnh lân cận, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.