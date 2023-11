Hà Giang: Bắt tạm giam nam thanh niên dụ dỗ thiếu nữ

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với P.Đ.H. sinh năm 1994, thường trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội về hành vi “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” theo Khoản 2, Điều 147, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam P.Đ.H. (người thứ 2 bên phải)

Trước đó, ngày 28/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm có hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng xảy ra tại TP Hà Giang. Qua điều tra, xác minh, khoảng thời gian từ tháng 7/2023, P.Đ.H sử dụng mạng xã hội nhắn tin làm quen, rồi dụ dỗ nạn nhân (chưa đủ 16 tuổi) trên địa bàn TP Hà Giang để quan hệ tình cảm. Vụ việc đã được các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, làm rõ, tại cơ quan Công an, P.Đ.H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua sự việc trên, khuyến cáo các bậc cha mẹ, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường quan tâm hơn nữa và có biện pháp quản lý, giáo dục, kiểm soát con em mình trong việc sử dụng, tham gia mạng xã hội để tránh tình trạng bị các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi xâm hại sức khỏe, gây ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự và nhân phẩm của trẻ em.