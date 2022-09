Tin nóng 27/9: Bị dụ dỗ sang Campuchia, phải nộp 2.000USD mới được thả về

Bị dụ dỗ sang Campuchia, phải nộp 2.000 USD mới được thả về nước:Ngày 27/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Lê Phú Giáp (SN 1991, ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1992, ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Hai đối tượng trên đã có hành vi đưa anh H.Q.T. (SN 1987, ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo qua mạng internet. Được biết, sau vài ngày thử việc nhưng không làm được, anh T. đã phải nộp số tiền 2.000 USD cho “công ty” để được cho về nước. Xe ben cày dải phân cách, tông bẹp đầu 1 ô tô ở quận 8: Trưa 27/9, xe ben chưa rõ biển số do một nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Tùng Thiện Vương. Khi đến trước số 413 Tùng Thiện Vương, phường 12, chiếc xe ben bất ngờ húc văng khoảng 5 m dải phân cách ở giữa đường. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao sang làn đường ngược lại và tông vào ô tô con BKS 51F-224.58 chạy ở chiều ngược lại. Va chạm khiến đầu ô tô con bị biến dạng, hư hỏng nặng, dính vào xe ben. Rất may cả hai lái xe đều không bị thương. Nhận tin báo, Công an quận 8 đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Nhóm đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia lãnh án: Ngày 27/9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hiếu (37 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Văn Nhân (38 tuổi) 6 năm tù và Nguyễn Chí Hải (23 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) 5 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, 3 đối tượng khai nhận rằng đã nhận của một người tên Cuổi (không rõ họ, địa chỉ) 5 triệu đồng để tổ chức giúp 8 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Trước đó, nhóm đối tượng cũng đã đưa trót lọt bốn người Trung Quốc sang Campuchia cho Cuổi với tiền công 8 triệu đồng. Giải cứu nam công nhân bị mắc kẹt dưới hầm sâu: Sáng 27/9, tại công trình đang xây dựng ở địa chỉ 58 Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân bị thương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh V. (SN 1984, quê Đại Lộc, Quảng Nam), công nhân tại công trình nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống hầm sâu gần 7m. Những công nhân có mặt tại công trường đã tìm cách đưa nạn nhân lên nhưng bất thành nên gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ. Nhận được tin, lực lượng PCCC và CNCH Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường. Đến trưa cùng ngày, nạn nhân đã được đưa lên an toàn và bàn giao cho cơ quan y tế trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân. Bắt 8 người trong đường dây giả là nhân viên ngân hàng cho vay lãi 0 đồng: Sáng ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tạm giữ hình sự với Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 6 người liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm chuyên giả nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo trên mạng vừa bị công an huyện Bình Chánh triệt phá. Sáu khai nhận bắt đầu hoạt động lừa đảo nói trên vào khoảng đầu tháng 7/2022 đến nay. Khám xét nơi làm việc của các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, Công an huyện Bình Chánh mời làm việc đối với 10 nạn nhân, tổng số tiền đã bị nhóm này chiếm đoạt khoảng hơn 18 triệu đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Xin nghỉ việc, công nhân bị "bêu" thông báo sa thải kèm ảnh bị kéo cắt cổ: Sáng 27/9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết cơ quan này đã làm việc với lãnh đạo và đại diện người lao động Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam (khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để xác minh, làm rõ một số thông tin giám đốc của doanh nghiệp này đã dán thông báo sa thải nhân viên kèm hình ảnh người bị cây kéo cắt cổ. Trước đó, 2 công nhân của Công ty Liyama Seiki là anh T.Q.V. và anh N.V.T. có đơn xin nghỉ việc và đã được lãnh đạo công ty chấp thuận. Tuy nhiên, chiều 23/9, vị giám đốc doanh nghiệp này lại ký thông báo và dán lên bảng tin Công ty với nội dung sa thải 2 công nhân trên, kèm theo hình ảnh một người đàn ông bị cây kéo cắt ngang cổ. Vụ việc trên đã gây làn sóng bức xúc trong người lao động. >>> Xem thêm video: Xe ben cày dải phân cách, tông bẹp đầu 1 ô tô ở quận 8. Nguồn: Pháp luật Online.

