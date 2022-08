Ngày 18/8, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã có thông báo chính thức về kết quả điều tra vụ bé gái "mất tích" gây xôn xao dư luận trên địa huyện trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 12/8, Công an xã Hưng Công nhận được trình báo của gia đình anh Trần Văn Đ về việc: khoảng 16h ngày 11/8, con gái anh là cháu T.T.K.H (13 tuổi) bỏ nhà đi không về, nghi vấn bị dụ dỗ hoặc bắt cóc. Sự việc cháu H đột nhiên mất tích gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Tăng Văn Nguyên tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình anh Đ, Công an xã Hưng Công phối hợp Công an các xã, thị trấn và các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bình Lục tập trung tổ chức xác minh, truy tìm tung tích cháu H. Dù cháu H. khi đi có mang theo điện thoại di động, tuy nhiên gia đình nhiều lần liên lạc với cháu H. nhưng điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy, không liên lạc được,.

Sau 4 ngày kiên trì nỗ lực và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h ngày 16/8, lực lượng chức năng đã xác định được cháu H và đối tượng đưa H bỏ trốn khỏi gia đình là Tăng Văn Nguyên (SN 1996, HKTT tại thôn Hạ Sơn, xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đang lẩn trốn ở khu vực Bắc Ninh.

Công an huyện Bình Lục đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phương Liễu (Quế Võ, Bắc Ninh) và Công an xã Đào Dương (Ân Thi, Hưng Yên) rà soát, truy tìm tung tích cháu H. và đối tượng Nguyên.

Qua đó, xác định cháu H. đang ở cùng Tăng Văn Nguyên tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phương Liễu. Sau đó, cháu H. và đối tượng Nguyên đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tăng Văn Nguyên khai quen biết cháu H. qua mạng xã hội từ khoảng tháng 2/2022. Thời gian gần đây, Nguyên đã rủ cháu H. bỏ nhà để tìm việc làm.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an huyện Bình Lục, gia đình anh Đ. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Lục đã giúp gia đình anh tìm được cháu H.

Hiện vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nam bị bạn trai dụ dỗ bỏ nhà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.