Vụ tung tin mang súng lên máy bay: Một hành khách là trung tá công an

Thông tin mới vụ máy bay phải tạm dừng cất cánh do hành khách nói có súng trong hành lý tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng chức năng xác định hai hành khách liên quan vụ việc là Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, ngụ xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ngồi ghế 30D và Lê Xuân Quang (40 tuổi, ngụ TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), ngồi ghế 29A.

Trong đó, một nguồn tin xác định, hành khách Lê Xuân Quang là trung tá công an, hiện đang giữ chức Phó phòng An ninh mạng Công an Thái Bình. Thời điểm xảy ra sự việc, Trung tá Lê Xuân Quang đang đi học và thuộc sự quản lý của nhà trường.

Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Trung thông tin, khoảng 19h25 tối ngày 7/11, chuyến bay VN186, chặng bay Đà Nẵng đi Hà Nội có tổng cộng 97 hành khách chuẩn bị cất cánh.

Khi đó tiếp viên nghe thấy hai nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D nói chuyện với nhau về việc có cất súng trong hành lý. Ngay sau đó chuyến bay đã phải tạm dừng. Cơ trưởng đã quyết định cắt lại hai hành khách nói trên, lập biên bản và yêu cầu lực lượng an ninh hỗ trợ, xử lý.

Cảng vụ Hàng không miền Trung đã yêu cầu lực lượng an ninh Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng áp giải hai hành khách tung tin trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh với tất cả hành khách và hành lý xách tay, lục soát tàu bay. Đến 21h cùng ngày kết thúc quá trình lục soát tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm, chất nổ. Đến 21h56 cùng ngày, chuyến bay tiếp tục hành trình, hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài an toàn.

Cảng vụ Hàng không miền Trung đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính và đang tiến hành xác minh để ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật đối với hai hành khách trên.