Giữ nguyên đề nghị truy tố vụ mua gần 19.200 hóa đơn khống

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Một số bị can trong vụ án.

Trong vụ án này, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, 37 người khác bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh. Sau khi chuyển kết luận điều tra sang VKSND Tối cao, cơ quan tố tụng đã trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung.

VKSND Tối cao cho rằng, kết quả giám định thuế xác định Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống để kê khai thuế gây thiệt hại cho Nhà nước thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 743 tỷ đồng. Việc gây thất thoát tiền thuế nêu trên xuất phát từ hành vi mua 19.167 hóa đơn khống của 110 công ty/hộ kinh doanh của bị can Nguyễn Đăng Thuyết và đồng phạm. Do đó, hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội Trốn thuế.

Ở kết luận điều tra bổ sung, Bộ Công an giữ nguyên quan điểm kết luận và đề nghị truy tố trong bản kết luận điều tra ban hành trước đó. Theo kết quả điều tra bổ sung, Nguyễn Đăng Thuyết thành lập các Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Danh và Công ty Tràng Thi cùng kinh doanh vật tư y tế đấu thầu và trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kết toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán.

Cụ thể, một là hệ thống sổ kế toán tài chính "nội bộ", ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi, kết quả kinh doanh thực tế liên quan đến hoạt động của 3 công ty, cũng như các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp. Hai là hệ thống sổ kế toán tài chính thuế. Hệ thống này khai man số liệu để lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế với các cơ quan quản lý nhà nước, tăng chi phí đầu vào, tăng giá vốn hàng bán, giảm lợi nhuận, giảm thuế phải nộp.

Các công ty trên mua 19.167 hóa đơn khống của 110 công ty/hộ kinh doanh nhằm khai man số liệu báo cáo thuế, tăng chi phí đầu vào để giảm thuế phải nộp và được các cá nhân có liên quan hạch toán vào hai hệ thống sổ kế toán nêu trên. Hóa đơn khống hạch toán vào số kế toán thuế, còn chi phí mua hóa đơn hạch toán vào số nội bộ. Cơ quan điều tra cho rằng việc Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo các nhân viên kế toán lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính là hành vi khách quan của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Để xác định hậu quả thiệt hại của tội này, Bộ Công an đã trưng cầu Giám định viên Cục thuế TP Hà Nội tiến hành giám định. Kết quả cho thấy hành vi sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 743 tỷ đồng (là tiền thuế 3 công ty phải nộp cho Nhà nước từ năm 2017 đến năm 2022). Thiệt hại này là yếu tố bắt buộc của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, hành vi của Nguyễn Đăng Thuyết và các bị can có liên quan cấu thành tội Vi phạm quy định quy định về kết toán gây hậu quả nghiêm trọng và đã được khởi tố, kết luận điều tra. Do đó, không xem xét xử lý tội Trốn thuế. Ông Thuyết đang bỏ trốn và bị Bộ Công an ra quyết định truy nã.