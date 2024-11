Bắt 2 kẻ dùng dao uy hiếp cướp tài sản của nam thiếu niên

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Sơn Động tiếp nhận tin báo có nội dung: khoảng 21h30, ngày 12/11/2024, L.V.T (SN 2009 trú tại xã Vĩnh An) bị 2 đối tượng nam thanh niên dùng dao uy hiếp, cướp tài sản là 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus, có trị giá khoảng 3 triệu đồng, xảy ra tại ngã ba đường Nà Cải, thuộc địa phận thôn Luông Doan, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Sau khi cướp tài sản, các đối tượng nhanh chóng sử dụng xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các đối tượng xác định nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội là P.Q.D và N.D.C đều sinh năm 2008, trú tại xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; thu hồi tài sản là là 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus; thu giữ hung khí gây án là 1 dao (loại có một lưỡi sắc, cán màu đen, bằng kim loại), 1 xe mô tô là phương tiện gây án.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Hiện, P.Q.D và N.D.C đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Động ; vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh theo quy định.