Hà Giang: Khởi tố 6 nam sinh dùng vỏ bia ném nhau trên đường

Ngày 18/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm: Hoàng Nam Khánh, sinh năm 2008; Lê Duy Khánh, sinh năm 2007; Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 2008; cùng trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Hứa Thanh Thuyền, sinh năm 2008; Nông Duy Hiển, sinh năm 2008; cùng trú tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và Vi Văn Điệp, sinh năm 2008, trú tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây đều là những đối tượng đang là học sinh học tại các Trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung cấp nghề, cá biệt có trường hợp bỏ học.

Trước đó, ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận nguồn tin tố giác về việc tại khu vực thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy rú ga, lạng lách, phóng nhanh, dùng đất đá và các vỏ chai bia thủy tinh để ném nhau trên đường gây náo loạn, mất an ninh trật tự tại khu dân cư, gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh. Sau khi tiến hành truy xét, Công an huyện Bắc Quang đã làm rõ và triệu tập đến làm việc 19 đối tượng; tạm giữ 9 phương tiện xe mô tô, cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.