Nữ quân nhân và loạt phụ nữ lái xe vi phạm nồng độ cồn

Nữ quân nhân tại Bệnh viện Quân y 211 vi phạm nồng độ cồn: Ngày 14/3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà L.T.N (42 tuổi, trú tại: tổ 8, phường Hoa Lư, TP Pleiku) về hành vi điều khiển ô tô khi tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Trước đó, ngày 29/2, Công an TP Pleiku phát hiện bà N. điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 mg/1 lít khí thở. Bà N. bị xử phạt 35,6 triệu đồng. Đồng thời, bị tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng. Bà N. hiện đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai). Người phụ nữ "dính cồn" trên phố Trần Cung bị phạt 35 triệu đồng: Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.H.T. (SN 1988, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, bà L.H.T. bị xử phạt với tổng số tiền là 35 triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng. Trước đó, khoảng 23h ngày 5/3, bà L. H. T điều khiển ô tô trên đường Trần Cung đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè. Xử phạt kịch khung một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn: Ngày 22/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà N.T.H. (38 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) tổng cộng 51 triệu đồng. Trong đó, bà H. bị phạt 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở; 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe; 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. (Ảnh minh họa) 4 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn ở Hòa Bình: Tối 23/10, tổ công tác của đội CSGT-TT, Công an TP Hoà Bình lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Quý Cáp, thuộc địa phận phường Tân Hoà, TP Hoà Bình. Khoảng gần 21h cùng ngày, tổ công tác dừng, kiểm tra 3 phụ nữ đi 3 xe máy. Kết quả cho thấy, những người phụ nữ này đều có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/L khí thở. Tới khoảng 21h21, tổ công tác tiếp tục dừng, kiểm tra nồng độ cồn đối với một nữ điều khiển xe máy khác. Kết quả người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,155mg/L khí thở. Được biết, cả 4 người vi phạm đều quen biết nhau và đang trên đường về nhà sau khi đi dự tiệc sinh nhật. Một phụ nữ bị phạt kịch khung vì vi phạm nồng độ cồn: Tối 20/10/2023, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT TP HCM (PC08) lập chốt tại giao lộ Cao Thắng – 3 tháng 2 thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. 23h17 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Mỹ T. (SN 1989, quê Bến Tre) đi xe máy qua chốt có biểu hiện say xỉn. Kiểm tra chị T cho kết quả nồng độ cồn lên đến 0,714mg/ L khí thở. Chị T cho hay, chị vừa trở về sau tiệc sinh nhật. Với vi phạm trên, chị T bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tạm giữ GPLX 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. (Ảnh minh họa) Một phụ nữ bị phạt 35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn lúc nửa đêm: Ngày 4/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản ký quyết định xử phạt bà Vũ Thị Th. (SN 1976, ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) 35 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe đến hết thời hạn còn lại của giấy phép (ngày 13/5/2024). Trước đó, 0h ngày 15/9, bà Th. lái ô tô 34A-387.11 trên đường Trường Chinh (TP Hải Dương) thì bị lực lượng cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn, kết quả 0,594ml/l khí khở. (Ảnh minh họa) Xử phạt người phụ nữ lái xe giữa đêm khuya, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn: Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt 35,6 triệu đồng với bà Trần Thị Hữu L (SN 1987, trú khu phố 2, phường 1, TP Đông Hà), đồng thời tước giấy phép lái xe vì vi phạm nồng độ cồn. Trước đó, vào lúc 23h57 ngày 1/7, tại số 55, đường quốc lộ 9, khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT – Trật tự, công an TP Đông Hà dừng ô tô biển kiểm soát 74A-025.18, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, là bà L. Tuy nhiên, bà L không chấp hành. Ngoài ra, bà L không mang theo giấy phép lái xe và giấy đăng ký ô tô. (Ảnh minh họa) Xử phạt người phụ nữ đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn: Sáng 29/3/2023, tại số 8 đường 20/11, thị trấn Yên Châu (tỉnh Sơn La), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Yên Châu phát hiện bà L.T.N. (sinh năm 1976, ở bản Huổi Hẹ, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu) đi xe đạp mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Người phụ nữ này cho rằng đi xe đạp thì sẽ không bị cấm sử dụng rượu, bia. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà L.T.N. vui vẻ chấp hành ký vào biên bản vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Xử phạt kịch khung nữ tài xế ở Quảng Ninh vi phạm nồng độ cồn: Lúc 1h29 ngày 13/3/2023, tại km119, Quốc lộ 18, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chị Nguyễn Thị H. (trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bị Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, mức cồn đo được của chị H. là 0,469mg/lít khí thở, vượt mức cao nhất đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Với lỗi vi phạm này, chị H. bị xử phạt tiền là 35 triệu đồng, tạm giữ xe ô tô đến 10 ngày làm việc và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. >>> Xem thêm video: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đánh Cảnh sát giao thông. Nguồn: ĐTHĐT.

