Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

Ngày 6/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khởi tố bị can đối với Cụt Thị Hoa (31 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) về hành vi Mua bán người. Do Hoa nuôi con dưới 3 tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016, Hoa để dụ dỗ Mỹ Châu (18 tuổi, cùng quê với bị can) qua biên giới. Hoa nói với Mỹ Châu “nếu qua Trung Quốc làm thuê sẽ nhận được 120 triệu đồng và cuộc sống sung sướng hơn ở nhà".

Tin lời kẻ buôn người, Mỹ Châu đã đồng ý, sau đón xe từ Nghệ An ra Móng Cái (Quảng Ninh). Họ sau đó được một người thân của Hoa đưa vượt biên qua Trung Quốc.

Khi đến nơi, Mỹ Châu bị Hoa bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 60.000 nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng Việt Nam) để làm vợ. Trở về Việt Nam, Hoa đưa cho người thân của Mỹ Châu hơn 100 triệu đồng.

Quãng thời gian làm vợ nơi xứ người, Mỹ Châu liên tục bị bạo hành nên bỏ trốn khỏi nhà, lang thang mưu sinh. Cuối năm 2018, nhờ có người giúp đỡ nên người phụ nữ này trở về Việt Nam, tố cáo hành vi của Hoa.

Vụ việc buôn bán người trái phép đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.