Giang hồ lộng hành ở Sài Gòn, đâm chém, truy sát... dân khiếp vía

Giang hồ lộng hành, loạn đả đâm chém



Ngày 11/11, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng giang hồ truy sát anh Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) ngay trước cửa nhà. Đồng thời, công an cũng đang đấu tranh, truy bắt các đối tượng còn lại.

Sự việc các đối tượng giang hồ đến tận cửa nhà người dân để đâm chém một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm băng đảng, ổ nhóm côn đồ lộng hành tại TP.HCM cũng như ở các tỉnh thành trong cả nước.

2 đối tượng Nguyễn Thế Duy (17 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tấn (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) truy sát anh anh Lâm Huỳnh Tuấn ngay trước cửa nhà. Nguyễn Thế Duy (17 tuổi, quê Kiên Giang) khai do anh Tuấn mâu thuẫn với anh trai của Duy nên Duy gọi băng nhóm của mình khoảng 10 người mang theo gậy 3 chạc, mã tấu truy sát anh Tuấn. Tại cơ quan công an, đối tượng

Sự việc khiến người dân khu phố hoang mang về sự manh động, côn đồ của nhóm đối tượng do Duy cầm đầu.

Trước đó, vụ 200 giang hồ áo cam xông vào quán ốc cũng khiến người dân hoang mang về sự phát triển của loại hình tội phạm băng đảng. Cụ thể, tối 2/6/2020, tại quán ốc Hương (đường số 6, quận Bình Tân) khoảng 200 thanh niên người mặc áo ngoài màu cam, đi trên hàng trăm chiếc xe máy xách theo mã tấu, dao tự chế, la hét đã lao vào quán ốc đập phá, chém người.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 băng nhóm đã huy động hàng trăm người với nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn.