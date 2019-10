Bắt “trùm giang hồ” đất Cảng chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép

(Kiến Thức) - Trùm giang hồ đất Cảng Bùi Đặng Hải (Hải vổ) vừa bị Công an quận Hải An bắt tạm giam do có hành vi chiếm đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi.

Tối ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 15/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải (SN 1981, trú tại số 6B81, tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng).



Trước đó, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải để điều tra về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự; Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154, Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, UBND phường Cát Bi, quận Hải An đã xử phạt hành chính nhiều lần đối với Bùi Đặng Hải về các hành vi xây dựng công trình trái phép, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng Bùi Đặng Hải chống đối, không chấp hành.

Đối tượng Bùi Đăng Hải tại Công an quận Hải An. Hiện Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An tập trung điều tra và mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật

Thời gian qua, tình hình lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng đô thị khu vực dọc hai bên tuyến đường Bắc Sơn – Nam Hải (đường World Bank thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) có diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

UBND quận Hải An cho biết, khu đất dọc tuyến đường 7/3 (phường Thành Tô) có nguồn gốc là đất quốc phòng của Sư đoàn 371. Tuy nhiên, đất này có quyết định phân lô cho các quân nhân để làm nhà ở. Mặt sau các lô đất này bám mặt đường World Bank. Lợi dụng việc một số lô đất trống chưa có người ở hoặc làm lán tạm, quây tôn, một số kẻ xấu tự tháo dỡ hàng rào cũ, tổ chức quây tôn lại để chiếm đất. Các lực lượng chức năng quận Hải An, phường Thành Tô kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Trong số những băng nhóm tham gia cướp đất ngang nhiên này, chính quyền địa phương xác định có nhóm của Bùi Đăng Hải (Hải “vổ”) huy động đàn em mang theo cả đao, kiếm diễu phố thị uy khiến người dân khu vực khiếp sợ.

Chiều ngày 3/10, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đoàn công tác thành phố đã trực tiếp thị sát khu vực các băng nhóm giang hồ xâu xé, ngang nhiên cướp đất để xây dựng trái phép tại khu vực đất hai bên đường đại lộ Đông Tây (đường World Bank) thuộc phường Thành Tô, quận Hải An. Sau đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các nhóm côn đồ lấn chiếm đất quốc phòng tại khu vực Sân bay Cát Bi.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh sẽ trao đổi với tân giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương về nhận nhiệm vụ cần phải có chỉ đạo, tập trung quyết liệt giải quyết dứt điểm tình trạng băng nhóm giang hồ lộng hành, kiên quyết không để tái diễn tình trạng cướp đất trắng trợn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...