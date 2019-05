Gian lận thi cử ở Sơn La: Người thân các thí sinh được nâng điểm nói gì?

(Kiến Thức) - Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập 42 trường hợp là phụ huynh, người thân của các thí sinh được “nhờ vả” trong vụ Gian lận thi cử ở Sơn La.

Liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập 42 người liên quan đến để điều tra, làm rõ.

Theo đó, trong 42 trường hợp này có 6 trường hợp đã thừa nhận việc chuyển thông tin cá nhân của thí sinh để “nhờ nâng điểm thi”; 21 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin thí sinh với mục đích “nhờ xem điểm” và 15 trường hợp khai không liên quan và không cung cấp bất cứ thông tin thí sinh cho các bị can và những đối tượng trung gian nào.

Cụ thể như: Trường hợp ông Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La, là phụ huynh của thí sinh Nguyễn Đức Anh tham dự kỳ thi và có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

Ông Việt khai bản thân và gia đình không trao đổi hay gặp gỡ cung cấp thông tin cho bất cứ ai để “nhờ” nâng điểm cho con trai mình là Nguyễn Đức Anh.

Tuy nhiên, lời khai của ông Việt lại mâu thuẫn với lời khai của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT. Bởi lời khai của ông Đức cho biết tại phiên họp giao ban của UBND tỉnh Sơn La vào cuối tháng 6/2018, ông Việt đã đưa thông tin của con trai mình và nhờ ông Đức xem kết quả thi THPT cho con mình với số báo danh 14001279...

Các bị can trong vụ Gian lận thi cử ở Sơn La

Tương tự, ông Đỗ Kim Quang, Giám đốc VNPT Sơn La, đã khai tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh Sơn La vào cuối tháng 6/2018 đã cung cấp thông tin con trai mình là Đỗ Minh Hoàng có số báo danh 14001415 để nhờ xem giúp kết quả thi.

Đối với 6 trường hợp đã thừa nhận cung cấp thông tin cá nhân “nhờ” nâng điểm, còn lời khai cơ bản phù hợp với lời khai của các bị can và những người có liên quan và tài liệu chứng cứ thu thập được.

Đáng lưu ý, lời khai của một số người thân của thí sinh còn mâu thuẫn về số tiền đã đưa cho các bị can để nhờ nâng điểm cho. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất, nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ được, nên ngoài lời khai của các bị can hiện không có tài liệu nào khác nên không đủ căn cứ để quy kết.

Cũng theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La (đã tống đạt tới các bị can) trước khi bước vào giai đoạn chấm thi, từ 27 đến 29/6/2018, các bị can trong vụ án đã nhận sự 'nhờ vả' của nhiều người khác để nâng điểm cho các thí sinh trong vụ gian lận thi cử.

Theo đó, ông Trần Xuân Yến, phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, nhận giúp 13 thí sinh. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng nhận giúp 16 thí sinh. Ông Lò Văn Huynh, trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, nhận giúp 7 thí sinh.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, nhận giúp 4 thí sinh. Ông Đặng Hữu Thủy, phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, nhận giúp 4 thí sinh. Bà Cầm Thị Bun Sọn, phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng Sở GD-ĐT, nhận giúp 1 thí sinh.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Nga khai được ông Nguyễn Ngọc Hà (trưởng Phòng giáo dục trung học) gửi 8 trường hợp, trong đó có 4 thí sinh trùng danh sách của ông Trần Xuân Yến đưa cho bà Nga. Ông Trần Văn Điện (cán bộ Trung tâm GDNN - GDTX TP Sơn La) đến phòng làm việc của bà Nga nhờ nâng điểm cho 4 trường hợp.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cũng “tham gia” khi tới phòng bà Nga đưa thông tin cá nhân của con nhờ nâng điểm môn lịch sử, địa lý.

Ông Lò Văn Huynh khai được ông Nguyễn Minh Khoa (TP Sơn La) gửi nâng điểm cho 3 thí sinh. Còn lại, ông Nguyễn Ngọc Hà gửi 2 trường hợp. Ông Nguyễn Hồng Hà, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phù Yên gửi 1 trường hợp. Bà Lò Thị Trường (TP Sơn La) gửi 1 trường hợp.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn được bà Nguyễn Thị Dung (trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn "nhờ vả" nâng điểm cho 4 thí sinh.