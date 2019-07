Gian lận thi cử ở Hà Giang: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung chứng cứ

Liên quan đến vụ gian lận thi cử THPT 2018 tại Hà Giang, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với năm bị can: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung vào trung tuần tháng 7/2019.

Trước đó, ngày 29/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 25/2019/TLST-HS đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hoài

Bị can Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang truy tố về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 365 BLHS; Bị can Triệu Thị Chính bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 358 BLHS;

Các bị can Phạm Văn Khuông, Lê Thị Dung bị truy tố về tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 366 BLHS.

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

Ngày 15/7, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đã ra Quyết định số 05/2019/HSST-QĐ trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang để yêu cầu điều tra bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 277; điểm a khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, với tinh thần khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, xử lý nghiêm các trường hợp theo Luật định, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã nỗ lực triển khai các lực lượng, chủ động nắm tình hình và khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.

Kết luận của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang nêu rõ, các bị can: Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Giang); Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Giang); Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang); Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 để thực hiện hành vi sửa đáp án, nâng điểm cho 107 thí sinh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố năm bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị truy tố trong vụ Gian lận thi cử tại Hà Giang

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đã đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điểm a, Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Triệu Thị Chính về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", được quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 358 Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị can Phạm Văn Khuông, Lê Thị Dung về tội: "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" được quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 366 Bộ luật Hình sự 2015.