Gian lận thi cử ở Hà Giang: Kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh và cựu GĐ Sở GDĐT

Tỉnh ủy Hà Giang vừa có thông báo Kết luận số 469-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018.



Ngày 17/6, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI đã họp kiểm điểm, xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với 2 cấp ủy viên cùng cấp có khuyết điểm, vi phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Ảnh: Tiền Phong.

Đồng thời, ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang, tại hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tỉnh này có 309 bài thi của 107 thí sinh được can thiệp nâng điểm. Tương ứng với số này là 210 bố, mẹ của thí sinh được xác định có liên quan việc nâng điểm (trong đó, có hai thí sinh trong cùng một gia đình).