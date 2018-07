Điểm thi bất thường ở Hà Giang: Bí ẩn bài thi tăng điểm sau thẩm định

Sau khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định trong vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang, nhiều bài thi bị hạ điểm nhưng cá biệt một số thí sinh lại có điểm tăng đáng kể so với kết quả công bố trước đó.

Khi có dư luận về việc điểm cao bất thường ở Hà Giang, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phát hiện ra nhiều bài thi có điểm cao đột biến. Có thí sinh đang từ điểm liệt (0,75; 1 điểm) đã được ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang - sửa điểm thành 9, 9.75.

Cụ thể, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Có thí sinh đang nằm trong top thí sinh có điểm cao nhất nước, sau khi chấm thẩm định thì thấy điểm thật chỉ ở mức trung bình.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) thông tin về những bất thường trong điểm thi của Hà Giang trong cuộc họp báo chiều 17/7.

Nhiều thí sinh đang có điểm thi cao chót vót, trên 27 điểm - đã phải trở về điểm thật của mình. Có em trước đó nằm trong top thí sinh điểm cao, nay bị trượt tốt nghiệp, chưa nói đến việc đỗ vào các trường công an, quân đội, y dược theo nguyện vọng. Vì điểm thật của các em rơi vào mức điểm liệt, nhưng nhờ sự can thiệp của ông Vũ Trọng Lương, điểm đã được “hô biến” lên mức cao không tưởng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm, nếu đa phần các bài thi có điểm chênh lệch sau khi chấm thẩm định theo hướng bị thấp hơn điểm đã công bố ngày 11.7, thì có một số bài thi được tăng từ 0,2 đến 1,0 điểm.

Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố. Điểm chênh lệch chỉ 0,5 đã quyết định việc đỗ trượt đại học, vì vậy mức điểm chênh lệch này là rất lớn.

Tuy nhiên, theo logic thông thường, sau khi kết thúc kỳ thi, với các môn trắc nghiệm, thí sinh thường so sánh đáp án mình chọn với đáp án của Bộ GDĐT. Đa phần thí sinh tự ước lượng và có thể tự chấm điểm cho mình. Nếu thấy điểm thi công bố thấp hơn quá nhiều như vậy thường sẽ có ý kiến, hoặc phúc khảo bài thi.

Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra. Đây cũng là một bất thường, điều bí ẩn trong vụ việc gian lận thi cử ở Hà Giang cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Tại sao sau khi tiến hành các bước chấm bài thi trắc nghiệm trên máy, Hà Giang lại để xảy ra tình trạng điểm thi thật của thí sinh bị hạ lên đến 5,75 điểm? Chỉ đến khi tổ công tác của Bộ GDĐT vào cuộc, tiến hành chấm thẩm định thì điểm thật mới được trả lại cho thí sinh.

Lý giải về trường hợp cá biệt này, một thành viên trong đoàn kiểm tra thừa nhận, sau khi chấm thẩm định, thí sinh được trả về điểm số thực, thì có một số em có điểm tăng lên so với điểm đã công bố trước đó. Đây mới chỉ là kết quả xác minh ban đầu. Nguyên nhân của việc hạ điểm hoặc tăng điểm cho mỗi thí sinh, cần có sự điều tra kỹ càng hơn, đặc biệt sự vào cuộc của cơ quan công an.

Người này cũng cho biết, đoàn kiểm tra chỉ có chức năng thẩm định, rà soát. Nếu có dấu hiệu hình sự thì sẽ báo cáo cấp trên đề nghị cơ quan công an khởi tố, mở rộng điều tra.