Giám đốc bị bắt vì đưa hối lộ cho Thanh tra: Tạm đình chỉ tư cách Đại biểu HĐND

hai giám đốc doanh nghiệp bị bắt về tội đưa hối lộ trong vụ Thông tin mới nhất vụtrong vụ cán bộ thanh tra nhận hối lộ tại Thanh Hóa , ngày 13/5, lãnh đạo Huyện ủy Thiệu Hóa cho biết, Thường trực HĐND huyện đã họp ngay khi nhận được văn bản từ cơ quan công an gửi liên quan việc ông Trần Ngọc Tài (SN 1967, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý) – Đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội Đưa hối lộ cho cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.



Huyện ủy Thiệu Hóa đã báo cáo công an tỉnh Thanh Hóa và ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông Trần Ngọc Tài.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Ngọc Tài liên quan đến vụ án nhận hối lộ ở huyện Thiệu Hóa. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Tài về hành vi đưa hối lộ. Do ông Tài đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Liên quan vụ việc trên, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Gia Hải (SN 1973), giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Các quyết định và lệnh tạm giam nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.