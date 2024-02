Ngày 7/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h55 ngày 6/2, nhận tin báo có người nhảy cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm kịp thời đến hiện trường cứu nạn.

Lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương xuống sông Hồng.

Tổ công tác đã triển khai xuồng cứu hộ tìm kiếm trên sông. Trên khu vực cầu, ứng trực xe cứu nạn, cứu hộ và tiến hành soi đèn cao áp rà soát khu vực nạn nhân nhảy cầu.

Ngay khi phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, các chiến sĩ Cảnh sát đã lao xuống sông dùng phao cứu sinh đưa và cõng nạn nhân lên bờ sơ cứu. Nạn nhân may mắn được cứu sống. Thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, tên H.G.B (SN 2001; ở Hà Nội) có biểu hiện tâm lý không bình thường.