Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê đang tạm giữ 03 đối tượng là Võ Văn Hạnh (SN 1990), Trần Tuấn Tốp (SN 1994) cùng trú thôn Tân Hòa, xã Cát Tân, và Võ Trường Tâm (SN 1990, trú khu An Kiều, thị trấn Ngô Mây) cùng huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.



Các đối tượng tại cơ quan Công an Trước đó, vào chiều ngày 22/9/2023, xuất phát từ mâu thuẫn do vay mượn tiền bạc chưa trả, Võ Văn Hạnh đã mang theo 01 súng bắn đạn cao su, 01 khẩu súng bắn đạn diêm (dạng súng đồ chơi), 01 quả lựu đạn (không có kíp nổ và thuốc nổ bên trong) đi xe ô tô BKS: 77A-159.39 chở theo Trần Tuấn Tốp và Võ Trường Tâm đi đến nhà anh Đ.V.H (SN 1987, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để đòi nợ, nhưng anh H nói do chưa có tiền nên Hạnh đã dùng tay đánh vào mặt và bụng anh H.

Sau đó, Hạnh, Tốp và Tâm kéo anh H lên xe ô tô rồi chở xuống huyện Tây Sơn, Bình Định. Trên đường đi các đối tượng yêu cầu anh H gọi về cho vợ nói phải trả cho các đối tượng 20.000.000 đồng thì mới chở anh H về.

Khi nghe vợ anh H nói đã có tiền nên các đối tượng chở anh H quay lại để lấy tiền thì bị lực lượng Công an thị xã An Khê bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

