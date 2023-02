Gia Lai: Cơ quan điều tra yêu cầu định giá 8 thiết bị y tế

Đó là máy thở chức năng cao, máy thở cao tần, máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy hút dịch liên tục áp lực thấp, máy tạo oxy và bộ khí dung kết nối máy thở. Tất cả 8 thiết bị trên đều do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.



Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 128/CV-HĐĐG đề nghị Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế cử thành viên tham gia Hội đồng định giá.

Hội đồng có trách nhiệm xác định giá trị của 8 thiết bị y tế nói trên theo giá thị trường tại thời điểm tháng 4/2020 để đối chiếu, so sánh giá trị các thiết bị cao hay thấp so với giá thị trường cùng thời điểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Sở Tài chính đã có Công văn số 1376/STC-QLGCS (ngày 2/6/2020), báo cáo UBND tỉnh Gia Lai về kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế. Gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng-chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trên cơ sở thẩm định giá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự toán tại Quyết định số 195/QĐ-BV ngày 27/3/2020; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 197/QĐ-BV ngày 30/3/2020; tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 203/QĐ-BV ngày 1/4/2020, với tổng giá trị trúng thầu là 8,584 tỷ đồng.

Có 3 nhà thầu tham dự và đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần thiết bị y tế MEDISCO. Đến ngày 14-5-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện mua sắm xong các trang thiết bị phòng-chống dịch.

Tuy nhiên, qua tham khảo việc mua sắm tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tại thời điểm tháng 8/2019 thì riêng đối với thiết bị máy thở chức năng cao có cùng model Carescape R860; cùng hãng sản xuất Healthcare; cùng xuất xứ Mỹ và cùng năm sản xuất 2019 thì có sự chênh lệch về giá. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa mua tại thời điểm tháng 2/1019 thì máy thở có giá 789,5 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mua tại thời điểm tháng 4/2020 có giá là 1,45 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, việc so sánh chỉ mang tính chủ quan do thời điểm mua sắm khác nhau, chưa đối chiếu được chi tiết các tính năng, cấu hình, thông số khác giữa hai máy. Tháng 6/2022, vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục làm rõ.

