Ghê sợ hai anh em hiếp dâm cháu gái gần 2 năm

ảnh minh họa

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can H.T.H (38 tuổi), H.V.D. (27 tuổi, cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm và Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.



Theo kết quả điều tra, cuối tháng 11/2018, H.T.T.E. (sinh ngày 18/8/2004) nói với cha mẹ việc bị H. và D. nhiều lần xâm hại. Công an huyện Cờ Đỏ đã xác minh và chuyển vụ việc cho Công an TP.Cần Thơ thụ lý. Ngày 1.12, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp đối với H. và D., cả hai cùng là anh em ruột.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trước đó vào năm 2016, H.V.D .dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu ruột là H.T.T.E, sinh ngày 18/8/2004. Sau khi thực hiện hành vi không bị E tố giác, nên D liên tục thực hiện hành vi trên nhiều lần từ năm 2016 đến tháng 9.2018.

Đối với H.T.H., đối tượng này khai nhận, do nhiều lần thấy em ruột là H.V.D. quan hệ tình dục với E. và thấy E. không có hành vi kháng cự, nên từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018 H. lợi dụng lúc vắng người đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với E. và mỗi lần thực hiện H. cho E. 50.000 đồng.

Đáng chú ý, E. là cháu ruột của D. và H.

Đến tháng 11/2018, E. sợ hai chú ruột tiếp tục quan hệ tình dục với mình nên đã bỏ nhà đi khỏi địa phương, đến ngày 29/11/2018, thì về và kể lại sự việc cho cha mẹ biết.

Sau đó, cha mẹ của E. đến trình báo với Công an huyện Cờ Đỏ. Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Cờ Đỏ xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên chuyển Công an TP.Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.