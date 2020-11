GĐ nông trường ở Bình Phước bỏ chạy khi gặp CSGT: Có xử lý phạt nguội?

(Kiến Thức) - Với hành vi có dấu hiệu vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, căn cứ vào hình ảnh từ clip và lời khai những người có liên quan, lực lượng chức năng hoàn toàn có thể xử phạt hành vi của GĐ Nông trường 4, Công ty TNHH một thành viên cao su Phú Riềng.

Ngày 29/11, Thượng tá Phan Văn Dần – Trưởng Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang điều tra xử lý vụ việc liên quan đến ông Trần Văn Khánh, ngụ huyện Phú Riềng, giám đốc Nông trường 4, Công ty TNHH một thành viên cao su Phú Riềng (doanh nghiệp nhà nước) do có liên quan hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ.



Vụ việc xảy ra ngày 23/11, thời điểm này, ông Khánh điều khiển bán tải chở hàng quá khổ, kéo lê trên mặt đường. Nhận thấy hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe bán tải không tuân thủ và tăng ga bỏ chạy làm hàng hóa rơi xuống đường.

Chiếc bán tải của ông Trần Văn Khánh vi phạm Luật an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tài xế này sau đó quay trở lại bằng xe máy và nói rằng số hàng hóa do chở bằng xe máy nên bị rơi xuống đường, giờ đến chở về. Các chiến sĩ CSGT đã kiên trì giải thích và đề nghị giữ nguyên hiện trường nhưng người đàn ông này vẫn đòi mang số hàng hóa này rời đi.

Công an huyện Phú Riềng đã triệu tập ông Trần Văn Khánh, người điều khiển chiếc bán tải trên đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông Khánh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông khác. Hành vi này hoàn toàn có thể gây tai nạn giao thông, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ. Bởi vậy, cơ quan chức năng bắt giữ phương tiện và xử lý người điều khiển phương tiện này là cần thiết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Luật sư Cường cho rằng, Nghị định 100 đã tăng mạnh mức phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT so với Nghị định 46 trước đây.

Cụ thể với hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT có mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng (Mức phạt trước đây theo nghị định 46 chỉ có từ 1,2 - 2 triệu đồng). Bởi vậy, với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, người đàn ông này sẽ bị xử phạt có thể đến 5 triệu đồng đồng theo quy định tại Nghị định 100 nêu trên.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ người đàn ông này có nồng độ cồn hay không, nếu có thì có thể xử phạt đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đến 24 tháng.

“Rất may là hành vi không chấp hành không gây ra thiệt hại về tài sản và sức khỏe của người thi hành công vụ. Trường hợp hành vi gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong xã hội, người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ hoặc tội gây rối trật tự công cộng ” – luật sư Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo luật sư Cường, thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, người này là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Bởi vậy, cơ quan chủ quản, tổ chức đảng của đơn vị này cũng cần xem xét kỷ luật đảng, kỷ luật cán bộ đối với cán bộ đảng viên không chấp hành pháp luật, gây dư luận xấu trong nhân dân. Với những người lãnh đạo, đứng đầu một cơ quan, đơn vị nhưng không gương mẫu chấp hành pháp luật, gây dư luận xấu trong xã hội cần xem xét về đạo đức, phẩm chất và có thể áp dụng những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

