Khởi tố, bắt tạm giam lái xe quá tải, chống đối, đẩy lùi CSGT Ninh Bình 40 mét

Ngày 29/9, Công an TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Điệp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với tài xế Lê Mai Hạnh (SN 1978; trú tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Lê Mai Hạnh là người đã điều khiển xe quá tải chống đối, không chấp hành kiểm tra hành chính, đâm và xe của CSGT và khiến một cán bộ CSGT phải chạy lùi trước đầu xe hơn 40 mét.

CSGT bị xe quả tải chống đối, đẩy lùi trước đầu xe hơn 40 mét.

Công an TP Tam Điệp cho biết, vào khoảng 6h ngày 19/8 tại Km 275+200, Quốc lộ 1A đoạn qua phường Yên Bình (TP Tam Điệp), tổ công tác của Trạm CSGT Tam Điệp ( Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn xã phường Yên Bình, TP Tam Điệp đã phát hiện xe đầu kéo mang BKS 36C-085.21 kéo theo rơ-moóc mang BKS 36R-006.86 có dấu hiệu chở quá tải nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý, thời điểm đó, Lê Mai Hạnh đã không chấp hành, thậm chí điều khiển phương tiện luồn lách, bỏ chạy. Tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, tài xế liên tục cho xe luồn lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Tài xế Lê Mai Hạnh tại cơ quan công an.

Sau khoảng 5 km, tổ công tác mới dừng được phương tiện, nhưng tài xế Hạnh không xuống xe để xử lý vụ việc. Khi đó, một cán bộ của tổ công tác đứng phía trước đầu xe để yêu cầu tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ theo quy định, bất ngờ tài xế Hạnh nhấn ga cho xe tiếp tục bỏ chạy khiến cán bộ CSGT này phải bám hai tay vào đầu xe và chạy lùi theo chiều xe di chuyển khoảng 40 m, lúc này tài xế mới dừng hẳn.

Sau đó, Lê Mai Hạnh bị buộc yêu cầu về cơ quan công an làm việc. Tiến hành cân tải trọng, chiếc xe tải trên đang chở hàng quá 44% tải trọng cho phép. Trạm CSGT Tam Điệp đã lập biên bản với các lỗi chở quá tải trọng và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông để xử lý vi phạm.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an TP Tam Điệp điều tra xử lý.

