Tin nóng ngày 29/11: Bảo vệ trường hiếp dâm bé 8 tuổi

Đâm chết người vì tranh cãi. Ngày 29/11, Công an Thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Hải Sơn (SN 2001, ngụ TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi giết người. Theo lời khai của Sơn, tối ngày 27/11, do có mâu thuẫn với Huỳnh Phát Minh (SN 1998, ngụ TP Mỹ Tho) nên đã gặp mặt tại khu vực tượng đài Thủ Khoa Huân ở TP Mỹ Tho. Tại đây, hai người tiếp tục cãi nhau, Sơn đã dùng dao đâm Minh tử vong, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. 64 người dương tính ma túy trong quán bar New Club. Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 64/196 người có mặt tại quán bar New Club ở phường 5 (TP Mỹ Tho) dương tính với ma túy. Đáng chú ý, trước đó ngày 20/9, quán New Club đã từng bị kiểm tra, phát hiện 102 người dương tính với chất ma túy. Vi phạm giao thông, Giám đốc nông trường cao su ở Bình Phước bất tuân lệnh CSGT. Ngày 29/11, Công an huyện Phú Riềng, Bình Phước cho biết, đang điều tra, xử lý ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Nông trường 4, Công ty TNHH một thành viên cao su Phú Riềng (doanh nghiệp Nhà nước) vi phạm giao thông còn tăng ga tháo chạy. Trước đó, ông Khánh điều khiển xe bán tải chở hàng quá khổ, kéo lê trên mặt đường. Dù CSGT đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe bán tải không tuân thủ và tăng ga bỏ chạy làm hàng hóa rơi xuống đường. Bảo vệ trường hiếp dâm bé 8 tuổi. Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trương (SN 1956, trú tại xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 24/11, bé gái 8 tuổi vào một trường học tại huyện Bình Đại chơi thì thấy ông Trương (bảo vệ của trường) vào nhà vệ sinh nên đi theo.Lúc này, ông Trương nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Ngay sau khi cháu bé kể lại chuyện, gia đình cháu đã trình báo cơ quan Công an. Bốn du khách bị lũ cuốn trôi cùng cầu treo. Ngày 29/11,một nhóm du khách tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức. Khi nhóm này cố băng qua một con suối thuộc thôn Long Lanh, xã Đạ Chais, nơi có chiếc cầu treo và dòng nước đang chảy mạnh thì bất ngờ lũ ập về, cuốn trôi cả cầu treo cùng 4 du khách. Hai người may mắn trèo lên ngọn cây, 2 người hiện đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường tập trung cứu hộ cứu nạn. Xe bồn gãy đôi sau khi tông vào ba nhà dân. Sáng ngày 29/11, xe bồn chở gas mang biển số 51D - 095.42 do tài xế Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt đi TP.HCM. Đến đoạn qua thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng bị mất lái và tông vào 3 ngôi nhà ven đường cùng cây xanh và trụ điện cũng bị tông gẫy đổ. Xe bồn tiếp tục tông gãy 2 trụ điện hạ thế và 3 cây xanh ven quốc lộ khiến dây điện, cáp viễn thông và cành cây đứt, gãy ngổn ngang. Xe bồn gây tai nạn cũng bị gãy đôi. Tìm thấy thi thể cán bộ giám sát giao thông bị nước cuốn trôi. Trưa ngày 29/11, lực lượng chức năng huyện Mường Chà, Điện Biên đã tìm thấy thi thể anh Lò Ngọc Toàn (sinh năm 1987), cán bộ phòng Quản lý Giám sát thuộc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm. Trước đó, chiều 26/11, anh Toàn đi công tác, kiểm tra tuyến đường Na Sang - Huổi Mí - Nậm Mức, trên đường về đã gặp nạn bị nước cuốn trôi cả người và xe tại khu vực cầu tạm bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà. Phóng viên bị côn đồ chém nghi do báo tin liên quan đến gỗ lậu. Ngày 29/11, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp điều tra vụ việc ông H.H.N (phóng viên một tạp chí trên địa bàn Gia Lai) bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy chém vào lưng rồi phóng xe bỏ chạy. Tối ngày 28/11, N. đi dự tiệc thôi nôi tại một nhà hàng trên địa bàn phường Hội Phú. Khi ông N ra bãi giữ xe máy, bị hai đối tượng lạ, đi xe máy không có biển số, hiệu Air Blade từ phía sau lao tới dùng dao chém vào vùng lưng. Trước đó vài ngày, ông N. phát hiện có việc vận chuyển gỗ lậu về một xưởng gỗ trên địa bàn nên đã nhắn tin báo cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai xử lý. Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 29/11, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Phi Bảo (SN 2002, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tháng 5/2020, Bảo quen với cháu L.T.A. (SN 2008, Đồng Tháp) qua mạng Facebook. Ngày 30/10, cháu A. đi xe khách từ Đồng Tháp đến TX. Phú Mỹ để gặp Bảo. Sau đó, Bảo chở cháu A. về nhà tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ. Đến 22 giờ cùng ngày, Bảo đưa cháu A. vào phòng ngủ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Thời điểm này, cháu A. mới 12 tuổi 3 tháng. Sau đó, gia đình bé A. đã đến cơ quan trình báo. Bảo cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. >>> Mời độc giả xem thêm video Lệch chuẩn thần tượng ở trẻ và những hệ lụ. Nguồn: VTV 1

