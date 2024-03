Gặp nhau tại đám cưới, nhóm nam nữ rủ về nhà để “thác loạn“

Ngày 3/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an huyện Thanh Thủy vừa phát hiện, bắt nhóm đối tượng còn rất trẻ, tổ chức "bay lắc" tại nhà riêng ở xã Thạch Đồng. Trước đó, khoảng 23h30 ngày 28/2, Công an huyện Thanh Thuỷ bất ngờ kiểm tra nhà ở của bà Phùng Thị D. (52 tuổi, ở khu 5, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện một nhóm gồm 5 nam, 1 nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Các đối tượng gồm Nguyễn Duy Kiên (23 tuổi, là con trai chủ nhà); Nguyễn Hoàng Phương (25 tuổi), Nguyễn Quang Tuấn (25 tuổi) đều ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ; Nguyễn Hữu Trình (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Anh, (21 tuổi) đều ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ và Lò Thị Liên (21 tuổi, ở Bản Nong Kim, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 túi nilon màu trắng, có khuy bấm, viền màu xanh, bên trong có bám dính chất tinh thể màu trắng. 1 đĩa sứ màu trắng, hình tròn, trên bề mặt đĩa có bám dính chất tinh thể màu trắng, phía dưới đáy đĩa có bám dính muội đen, 1 thẻ ATM, trên bề mặt thẻ có bám dính chất tinh thể màu trắng. 1 tờ tiền polyme, mệnh giá 10.000 đồng, được cuộn tròn dạng ống hút, bên trong có bám dính chất tinh thể màu trắng.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 16h ngày 28/2, Nguyễn Duy Kiên đi đám cưới ở xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ thì gặp Tuấn, Phương, Trình, Liên, Anh tại đám cưới. Đám cưới xong, cả nhóm rủ nhau góp tiền để Kiên đi mua ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) và Ketamine sau đó mang về nhà Kiên ở khu 5, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ để cả nhóm sử dụng. Kiên đã trực tiếp liên hệ với Nguyễn Nhật Minh, ở xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để mua 1/2 chỉ ke và 4 viên kẹo.

Sau khi cả nhóm sử dụng gần hết số ma tuý trên, đến khoảng 23h20 cùng ngày, Kiên tự ứng tiền và tiếp tục liên hệ với Nguyễn Nhật Minh để mua 5 viên kẹo và 1 chỉ ktamine. Số ma tuý trên Kiên và nhóm bạn chưa kịp sử dụng thì bị lực lực lượng Công an huyện Thanh Thủy phát hiện. Quá trình làm việc, Kiên, Phương, Trình, Liên, Ngọc Anh và Tuấn đều khai nhận vừa cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, loại ketamine và kẹo (ma túy thuốc lắc) tại phòng ngủ tầng hai nhà ở của Kiên. Số ma tuý trên là do cả nhóm cùng góp tiền để Kiên đi mua. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Duy Kiên tự giác giao nộp 5 viên nén màu xanh và 2 túi nilon bên trong hai túi đều chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Duy Kiên tại khu 5, xã Thạch Đồng (huyện Thanh Thuỷ). Tại đây, cơ quan công an phát hiện trong túi áo khoác của Nguyễn Duy Kiên để trong phòng ngủ có 1 mảnh viên nén màu xanh, không rõ hình dạng. Nguyễn Duy Kiên khai nhận mảnh viên nén trên là thuốc lắc.

Căn cứ lời khai của Kiên, ngày 29/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Nhật Minh. Quá trình làm việc, Minh tự giác giao nộp 1 túi nilon màu trắng, bên trong có 8 viên nén màu xanh và 3 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Nhật Minh tại đội 2, thôn Viên Châu, xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, TP Hà Nội). Quá trình khám xét, cơ quan công an phát hiện, tạm giữ 3 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Nguyễn Nhật Minh khai nhận, các viên nén màu xanh và chất rắn dạng tinh thể mầu trắng Minh tự giác giao nộp và số thu giữ khi khám xét tại nhà Minh là thuốc lắc và ketamine.

Test nhanh cả 7 trường hợp trên đều dương tính với ma tuý. Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định, chất rắn dạng tinh thể mầu trắng thu giữ của Nguyễn Duy Kiên, Nguyễn Nhật Minh và chất tinh thể mầu trắng bám dính trên các vật thu giữ tại hiện trường đều là ma tuý ketamine. Các viên nén mầu xanh thu giữ của Kiên và Minh là ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) loại MDMA.