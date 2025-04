Người dân xếp hàng từ 3h chờ xem tổng duyệt diễu binh 30/4

Từ 3h sáng người dân đã tập trung kín các ngã đường, chờ xem tổng duyệt. Ảnh: khu vực đường Tôn Đức Thắng - Bến Bạch Đằng



Người dân đổ về các ngả đường bên ngoài khu trung tâm càng đông hơn 4-5 giờ sáng người dân đổ về các ngả đường bên ngoài khu trung tâm càng đông hơn. Người dân ngồi chờ buổi tổng duyệt Nhiều người chờ lâu tranh thủ ngủ trước buổi tổng duyệt Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt. Công tác an ninh thắt chặt dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua trong ngày tổng duyệt.

