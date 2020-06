Game bài trực tuyến 64.000 tỷ: Ông trùm móc túi con bạc kiểu gì?

Mới đây, Công an Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng - Bộ Công an triệt xóa đường dây cờ bạc game bài trực tuyến 64.000 tỷ có tên “Nổ Hũ”. Không khác gì game bài Rikvip, “Nổ Hũ” cung cấp các game như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây game bài trực tuyến 64.000 tỷ bắt đầu hoạt động từ năm 2018, trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “Nổ Hũ” thể hiện hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2, ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới 64.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Lực lượng chức khám xét đường dây đánh bạc trực tuyến. Khi tham gia các game cá cược trên mạng, con bạc nghĩ đang sát phạt sòng phẳng với người khác. Tuy nhiên, tất cả họ đều bị cổng game “dắt mũi” bằng thủ đoạn lập trình tỷ lệ thắng của người chơi là 20%, tỷ lệ thắng của máy là 80%... Ví dụ: Trong tài khoản của bạn có 1 triệu tiền ảo thì bạn phải chơi ở bàn có mức cược ít nhất 100 nghìn đồng chứ không thể vào chơi ở bàn có mức cược thấp hơn. Khi bạn chơi thắng lên 10 triệu tiền ảo thì buộc phải chơi ở bàn có mức cược 1 triệu, như đã nói ở trên càng cược cao thì tỷ lệ thắng càng thấp và tài khoản sẽ nhanh chóng hết sạch tiền ảo. Đó là lý do vì sao người chơi chỉ có thua mà không có thắng, liên tục phải nạp tiền vào tài khoản… mong để gỡ. Tuy nhiên, gỡ gạc đâu không thấy mà hầu hết con bạc trắng tay. Vì thế mà các đối tượng tổ chức thì tậu nhà lầu, siêu xe còn con bạc thì lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Trao đổi với báo chí, thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng vào tâm lý của những người chơi “đỏ - đen” - “thua ham gỡ và được ham chơi”, các cổng game cờ bạc thường “rắc thính” người chơi bằng những giải thưởng lớn bằng hiện vật hoặc quy đổi ra tiền mặt. Khi người chơi tham gia vào bàn cược ít tiền thì sẽ có cảm giác thắng cược rất dễ dàng. Nhưng càng vào bàn đặt cược cao thì tỷ lệ thắng của người chơi càng thấp. Đa phần cổng game cờ bạc không cho người chơi quyền lựa chọn mức cược mà do hệ thống “phân luồng” dựa vào số tiền ảo có trong tài khoản của người chơi. Vì thế, máy tính sẽ sàng lọc được các "tệp" khách hàng nhiều tiền hay ít tiền để từ đó móc túi người chơi. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây game bài trực tuyến 64.000 tỷ