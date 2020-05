Game thủ chịu chơi biến cả xe khách cũ thành góc chơi game

Trong cộng đồng mạng mới đây xuất hiện một góc chơi game cực kỳ sáng tạo đến từ game thủ Nguyễn Cường, góc chơi game này chỉ dành để trải nghiệm tựa game Euro Truck Simulator 2. Theo chia sẻ của game thủ Nguyễn Cường, anh đã tận dụng chiếc xe khách không dùng đến để tạo ra góc chơi game đặc biệt này, giúp nâng cao trải nghiệm chơi tựa game Euro Truck Simulator 2 thêm phần thật hơn. Tác giả đã biến khu vực tài xế thành góc chơi game Euro Truck Simulator 2 của mình, có cả vô lăng, laptop, ghế... Trong bài viết, nhiều game thủ tỏ ra ngưỡng mộ, thán phục và ước ao có được một góc chơi game "có một không hai" này. Được biết, Euro Truck Simulator 2 là phiên bản nối tiếp của tựa game mô phỏng lái xe do hãng SCS Software phát hành. Không có nhiều khác biệt về nội dung so với phần 1, Euro Truck Simulator 2 được nâng cấp về gameplay, đồ họa và bản đồ. Bài viết nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và comment của các game thủ khác trong group, khen ngợi và thán phục trước góc chơi game "có một không hai" này của game thủ Nguyễn Cường. Euro Truck Simulator 2 hay thường viết tắt là ETS2, là một sản phẩm game mô phỏng phương tiện do hãng SCS Software phát triển cho hệ điều hành Windows, Linus và OS X, Game Euro Truck Simulator 2 chính thức ra mắt đầu tiên vào tháng 10 năm 2012, là phiên bản tiếp theo của Euro Truck Simulator xuất hiện vào năm 2008.

