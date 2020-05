Game Đột kích đóng cửa, cả một thời thanh xuân chỉ còn kỉ niệm

Game Đột Kích được xem là game bắn súng (FPS) online có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam. Cùng với Half Life, tựa game này trở thành một phần thanh xuân của không ít bạn trẻ. Game Đột kích lần đầu ra mắt vào tháng 3/2008 và mới đây, VTC thông báo kế hoạch dừng dịch vụ tựa game bắn súng này sau 13 năm hoạt động khiến nhiều người tiếc nuối. Cụ thể, ngày 31/5, VTC thông báo kế hoạch dừng dịch vụ game Đột Kích sau 13 năm hoạt động. Dự kiến đúng 0 giờ ngày 1/7, game thủ sẽ không thể chơi tựa game này nữa. Trong suốt thời gian tồn tại, không thể phủ nhận sự đóng góp của Đột Kích vào nền thể thao điện tử Việt Nam. Năm 2009, giải đấu eSport game Đột Kích VEC ra đời đưa thể loại FPS vào con đường chuyên nghiệp. Những năm sau đó, nhiều giải đấu Đột Kích từ phong trào đến chuyên nghiệp quốc tế đã được tổ chức. Việc game Đột kích đóng cửa đến từ nhiều nguyên do như việc cheat, hack quá nhiều khiến game thủ mất niềm tin. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ đến từ các "đàn em" như PUBG, Free Fire hay mới nhất Call Of Duty cũng dẫn đến việc tựa game có tuổi đời 13 năm phải dừng lại. Dù phải dừng lại theo bất cứ lý do gì nhưng phải thừa nhận rằng, Đột kích là một phần thanh xuân của nhiều bạn trẻ mê game. Sau khi thông tin game Đột kích đóng cửa, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi một bầu trời thanh xuân giờ chỉ còn là kỉ niệm. Cụ thể, trên nhiều diễn đàn game, các dân mạng có viết: "Nhớ hồi 9 năm về trước ngày đi học mẹ cho được 10k để giành tận 5 ngày để nạp vào mua rpk vs thêm băn đạn săn zombie. h còn đâu nữa chỉ còn là kỷ niệm.". Nickname J.K Trần viết. Cùng với quan điểm sự hoài niệm về game Đột kích, nickname P.H.L bình luận: "Nhớ ngày đột kích mới ra bắn hack nhiều quá bị chửi hack. Vèo cái đã 12 năm trôi qua ! giờ chỉ còn lại những kỷ niệm". Mời quý độc giả xem video: Thực hư về chuyện game " ĐỘT KÍCH " đóng cửa ???? SHADY - Nguồn: Youtube

Game Đột Kích được xem là game bắn súng (FPS) online có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam. Cùng với Half Life, tựa game này trở thành một phần thanh xuân của không ít bạn trẻ. Game Đột kích lần đầu ra mắt vào tháng 3/2008 và mới đây, VTC thông báo kế hoạch dừng dịch vụ tựa game bắn súng này sau 13 năm hoạt động khiến nhiều người tiếc nuối. Cụ thể, ngày 31/5, VTC thông báo kế hoạch dừng dịch vụ game Đột Kích sau 13 năm hoạt động. Dự kiến đúng 0 giờ ngày 1/7, game thủ sẽ không thể chơi tựa game này nữa. Trong suốt thời gian tồn tại, không thể phủ nhận sự đóng góp của Đột Kích vào nền thể thao điện tử Việt Nam. Năm 2009, giải đấu eSport game Đột Kích VEC ra đời đưa thể loại FPS vào con đường chuyên nghiệp. Những năm sau đó, nhiều giải đấu Đột Kích từ phong trào đến chuyên nghiệp quốc tế đã được tổ chức. Việc game Đột kích đóng cửa đến từ nhiều nguyên do như việc cheat, hack quá nhiều khiến game thủ mất niềm tin. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ đến từ các "đàn em" như PUBG, Free Fire hay mới nhất Call Of Duty cũng dẫn đến việc tựa game có tuổi đời 13 năm phải dừng lại. Dù phải dừng lại theo bất cứ lý do gì nhưng phải thừa nhận rằng, Đột kích là một phần thanh xuân của nhiều bạn trẻ mê game. Sau khi thông tin game Đột kích đóng cửa, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi một bầu trời thanh xuân giờ chỉ còn là kỉ niệm. Cụ thể, trên nhiều diễn đàn game, các dân mạng có viết: "Nhớ hồi 9 năm về trước ngày đi học mẹ cho được 10k để giành tận 5 ngày để nạp vào mua rpk vs thêm băn đạn săn zombie. h còn đâu nữa chỉ còn là kỷ niệm.". Nickname J.K Trần viết. Cùng với quan điểm sự hoài niệm về game Đột kích, nickname P.H.L bình luận: "Nhớ ngày đột kích mới ra bắn hack nhiều quá bị chửi hack. Vèo cái đã 12 năm trôi qua ! giờ chỉ còn lại những kỷ niệm". Mời quý độc giả xem video: Thực hư về chuyện game " ĐỘT KÍCH " đóng cửa ???? SHADY - Nguồn: Youtube