Gái trẻ bị hành hung ở Hải Phòng: Chân dung chủ shop “vô đối”

Sáng 30/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh Phạm Thanh Thúy (sinh năm 1989, trú tại Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng), chủ cửa hàng thời trang P.G trên đường Cát Cụt, quận Lê Chân cùng chồng và một đối tượng khác hành hung chị P.T.N.A (sinh năm 2001, trú tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) là nhân viên cũ của Thúy. Nạn nhân liên tục bị các đối tượng túm tóc, tát, đánh, đạp vào người từ trong cửa hàng rồi bị lôi ra ngoài vỉa hè, mặc cho những người xung quanh can ngăn. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người này mới dừng hành vi hành hung nhân viên cũ lại. Được biết, chị P.T.N.A từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang do Phạm Thanh Thúy làm chủ (thời gian làm việc khoảng 4 - 5 tháng). Sau đó, do mâu thuẫn cá nhân, cả hai “lời qua, tiếng lại”, nhắn tin thách thức. Đối tượng Thúy có hẹn gặp N.A nói để giải quyết mâu thuẫn nhưng N.A không đồng ý. Sau đó, Thúy cùng chồng và một người quen đến cửa hàng nơi N.A làm việc để “dằn mặt” nạn nhân. Ngày 22/9/2019, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thụ lý hồ sơ video ghi lại hình ảnh 1 người phụ nữ lớn tuổi, được cho là chủ cửa hàng bán giày trên phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) có lời lẽ xúc phạm và đánh vào mặt 1 cô gái trẻ và nói: "Chủ tịch Hà Nội không dám nói chuyện ngang cơ". Cô gái trẻ tên H, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, làm thuê tại cửa hàng này với tiền lương 4 triệu đồng/tháng nhưng cô chỉ nhận được 50% số lương. Cô đến cửa hàng để đòi lại số tiền thiếu, nhưng chủ shop nhất định không đưa thêm và 2 bên đã có mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, người phụ nữ lớn tuổi liên tục chửi bới, tát vào mặt nữ sinh viên với những lời lẽ đe doạ gọi xã hội đen đến đánh nữ sinh viên… Ngày 19/5/2019, Chị Dương Hoa (47 tuổi, nhân viên đội 1, Công ty Môi trường và Độ thị TP Đông Hà) quét rác ở đường Nguyễn Trãi thì bị một chủ cửa hàng bán quần áo đánh. Theo đó, khi vừa dọn sạch đoạn trước số nhà 79 (shop bán quần áo Ly Zim) thì chị Hoa phát hiện chủ cửa hàng đổ rác ra đường bay tung toé. Chị nhắc nhở nhưng chủ cửa hàng này đã lao ra đường, chỉ thẳng mặt chị lao công chửi bới, chụp lấy cây chổi của chị lao công rồi dùng tay đánh vào đầu, cầm xúc rác ném vào chị lao công. Thậm chí, khi nón của cô lao công rơi xuống đất, cô gái này dùng chân đạp lên, trong khi tay vẫn dí vào mặt cô lao công đầy thách thức. Sau khi video đăng lên mạng, chủ cửa hàng phải đóng cửa, tắt điện thoại, đóng trang facebook bán hàng vì nhiều người vào ý kiến, đánh giá 1 sao… Ngày 21/1/2020, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang mang bầu đi xe máy cán thẳng qua mẹt hoa quả của một người phụ nữ bán hàng rong. Chị này đi xe qua mẹt hoa quả của người bán hàng rong rồi tiếp tục di bánh xe qua lại trên mẹt hoa quả đã bị chính chị cán nát. Sau khi xác minh, người đi xe máy là chủ cửa hàng thời trang tại chợ Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do người bán hàng rong thường xuyên ngồi trước cửa hàng nên chị bức xúc. Sau khi hình ảnh được tung lên mạng, chị phải đóng cửa hàng nhiều ngày vì áp lực dư luận.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Máy bay vận tải Boeing C-17 lớn nhất thế giới vận chuyển hàng cho Quân y Việt Nam sang Nam Sudan

Sáng 30/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh Phạm Thanh Thúy (sinh năm 1989, trú tại Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng), chủ cửa hàng thời trang P.G trên đường Cát Cụt, quận Lê Chân cùng chồng và một đối tượng khác hành hung chị P.T.N.A (sinh năm 2001, trú tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) là nhân viên cũ của Thúy. Nạn nhân liên tục bị các đối tượng túm tóc, tát, đánh, đạp vào người từ trong cửa hàng rồi bị lôi ra ngoài vỉa hè, mặc cho những người xung quanh can ngăn. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người này mới dừng hành vi hành hung nhân viên cũ lại. Được biết, chị P.T.N.A từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang do Phạm Thanh Thúy làm chủ (thời gian làm việc khoảng 4 - 5 tháng). Sau đó, do mâu thuẫn cá nhân, cả hai “lời qua, tiếng lại”, nhắn tin thách thức. Đối tượng Thúy có hẹn gặp N.A nói để giải quyết mâu thuẫn nhưng N.A không đồng ý. Sau đó, Thúy cùng chồng và một người quen đến cửa hàng nơi N.A làm việc để “dằn mặt” nạn nhân. Ngày 22/9/2019, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thụ lý hồ sơ video ghi lại hình ảnh 1 người phụ nữ lớn tuổi, được cho là chủ cửa hàng bán giày trên phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) có lời lẽ xúc phạm và đánh vào mặt 1 cô gái trẻ và nói: "Chủ tịch Hà Nội không dám nói chuyện ngang cơ". Cô gái trẻ tên H, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, làm thuê tại cửa hàng này với tiền lương 4 triệu đồng/tháng nhưng cô chỉ nhận được 50% số lương. Cô đến cửa hàng để đòi lại số tiền thiếu, nhưng chủ shop nhất định không đưa thêm và 2 bên đã có mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, người phụ nữ lớn tuổi liên tục chửi bới, tát vào mặt nữ sinh viên với những lời lẽ đe doạ gọi xã hội đen đến đánh nữ sinh viên… Ngày 19/5/2019, Chị Dương Hoa (47 tuổi, nhân viên đội 1, Công ty Môi trường và Độ thị TP Đông Hà) quét rác ở đường Nguyễn Trãi thì bị một chủ cửa hàng bán quần áo đánh. Theo đó, khi vừa dọn sạch đoạn trước số nhà 79 (shop bán quần áo Ly Zim) thì chị Hoa phát hiện chủ cửa hàng đổ rác ra đường bay tung toé. Chị nhắc nhở nhưng chủ cửa hàng này đã lao ra đường, chỉ thẳng mặt chị lao công chửi bới, chụp lấy cây chổi của chị lao công rồi dùng tay đánh vào đầu, cầm xúc rác ném vào chị lao công. Thậm chí, khi nón của cô lao công rơi xuống đất, cô gái này dùng chân đạp lên, trong khi tay vẫn dí vào mặt cô lao công đầy thách thức. Sau khi video đăng lên mạng, chủ cửa hàng phải đóng cửa, tắt điện thoại, đóng trang facebook bán hàng vì nhiều người vào ý kiến, đánh giá 1 sao… Ngày 21/1/2020, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang mang bầu đi xe máy cán thẳng qua mẹt hoa quả của một người phụ nữ bán hàng rong. Chị này đi xe qua mẹt hoa quả của người bán hàng rong rồi tiếp tục di bánh xe qua lại trên mẹt hoa quả đã bị chính chị cán nát. Sau khi xác minh, người đi xe máy là chủ cửa hàng thời trang tại chợ Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do người bán hàng rong thường xuyên ngồi trước cửa hàng nên chị bức xúc. Sau khi hình ảnh được tung lên mạng, chị phải đóng cửa hàng nhiều ngày vì áp lực dư luận.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Máy bay vận tải Boeing C-17 lớn nhất thế giới vận chuyển hàng cho Quân y Việt Nam sang Nam Sudan