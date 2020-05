Gái bán dâm Đồng Hới 41 tuổi tiếp khách giá nửa triệu

Mới đây, công an TP Đồng Hới cho biết, đơn vị này vừa phối hợp công an xã Bảo Ninh triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới do Mai Văn Sai (SN 1957, trú tại thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh) làm quản lý.

Cơ quan chức năng lập biên bản tại khách sạn Hải Âu 2. (Ảnh: NLD)

Cụ thể, tối 4/5, lực lượng cảnh sát Hình sự công an TP. Đồng Hới đã ập vào khách sạn Hải Âu 2 và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.