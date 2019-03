Gã trộm chuyên thoát y: Tôi không có máu mê gái!

Ngày 26-3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Hoàng (50 tuổi; ngụ phường Hưng Định, thị xã Thuận An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, một phụ nữ tới mở cửa tiệm chuyên bán điện thoại của mình thì phát hiện tiệm bị trộm, nóc tôn bị cạy. Tổng tài sản bị mất khoảng 135 triệu đồng (trong đó có hàng chục điện thoại, bông tai, nhẫn…).

Camera của tiệm ghi lại hình ảnh kẻ trộm là người đàn ông cởi trần, chỉ mặc quần đùi và đội mũ.

Sau khi xem hình ảnh trích xuất từ camera, một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm của Thuận An xác định đây là "cố nhân" với 5 tiền án trộm cắp tài sản vừa ra tù. Công an tới tận nhà bắt Hoàng. Vừa thấy công an, gã ta đứng sững rồi nói: "Kèo này tui lại rớt, lại thua mấy anh rồi".

Hoàng thừa nhận mình đã cạy mái tôn của tiệm điện thoại, đột nhập trộm tài sản rồi thoát ra theo đường cũ. Sau đây là lược trích cuộc đối thoại giữa phóng viên Báo Người Lao Động với gã trộm "đặc biệt" này:

50 tuổi và lần bị bắt thứ 6. * Phóng viên: Tại sao ông đi tù đến 5 lần rồi mà chưa bỏ tật trộm?



- Đối tượng Phạm Văn Hoàng: Do tôi mê cờ bạc, cá độ cá banh, thiếu nợ nên trộm, không trả nợ thì tụi nó hù cắt tay chân đó. Có lần tôi bị tụi nó đánh té xe luôn. Lần này cũng vì cá độ, hết tiền tôi quẫn nên trộm.

* Mỗi lần đột nhập nhà dân trộm, ông lại thoát y? Sao vậy, có ý đồ bất chính khác không?

- Cởi quần áo là để chủ nhà không chụp được. Có mấy lần tôi bị giữ lại nhưng vuột chạy được là nhờ tôi cởi trần, không vướng víu quần áo. Người ta nghĩ tôi cởi trần vào nhà ai đó ban đêm là có ý đồ cưỡng hiếp nhưng thực sự tôi không có máu mê gái. Có mấy lần tôi đột nhập nhà thấy người ta nằm trên giường ngủ nhưng tôi chỉ lấy tài sản.

* Ông năm nay 50 tuổi mà đã có 5 tiền án trộm cắp. Tổng cộng 5 lần đó, ông ngồi tù bao lâu?

- Hơn 18 năm tù.

* Lần này ông nghĩ mình ở tù mấy năm?

- Chắc tầm 4 năm.

* Ông có vẻ nắm chắc Bộ Luật hình sự?

- Không có, tôi không biết chữ nghĩa gì. Do tôi ra tòa nghe tuyên án nhiều lần rồi nên tôi thuộc hết điều khoản, mức án.

* Ông có vợ con gì không?

- Có vợ có con. Lần này họ không biết tôi đi trộm. Tôi đi tù riết, vợ tôi ở ngoài cũng tội nghiệp. Cô ấy trước giờ chỉ có tôi mà bây giờ cô ấy có lấy ai, tôi cũng không dám trách (đôi mắt rươm rướm – PV).

* Lần saura tù, ông có đi trộm nữa không? Tôi chỉ sợ ông nhớ bạn tù lại đi trộm để được vào tù lại...

- Hết khóa này tôi không đi trộm nữa. Tôi già, mắt mờ rồi. Bạn tù thì tôi không nhớ. Mấy người từng ở tù lâu năm với tôi họ ra sạch trọi rồi. Trong đó chỉ còn mấy đứa trẻ, choai choai, thân thiết gì mà nhớ nhung.