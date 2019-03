Xử lý vụ ngã giá làm hộ chiếu nhanh: Công an nhiều tỉnh đồng loạt vào cuộc

Hai ngày sau phản ánh của Tiền Phong về cảnh ngã giá của cán bộ và cò mồi với người dân khi đi làm hộ chiếu, Cục Quản lý XNC (Bộ Công an) đã có văn bản hỏa tốc gửi tới báo. Phó Giám đốc CA tỉnh Bắc Giang cũng vừa cho biết, phát ngôn của Trưởng phòng Quản lý XNC Bắc Giang rằng, cán bộ công an nhận tiền người dân là "nhân văn" không ổn

Đại diện báo Tiền Phong làm việc với Đoàn thanh tra công an tỉnh Bắc Ninh chiều 26/3. Thanh tra Công an Bắc Ninh xin tư liệu để xử lý



ngã giá tại phòng XNC”, niêm yết công khai và tổ chức tuyên truyền cho công dân biết về quy định thời hạn giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu (không quá 8 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại địa phương và không quá 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục quản lý XNC), không để xảy ra hiện tượng “cò mồi”, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm. Công văn của Cục Quản lý XNC cho biết, sau khi nhận được phản ánh, ngày 25/3, Cục đã có điện gửi Công an các địa phương yêu cầu báo cáo cụ thể và chấn chỉnh ngay tình trạng “”, niêm yết công khai và tổ chức tuyên truyền cho công dân biết về quy định thời hạn giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu (không quá 8 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại địa phương và không quá 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục quản lý XNC), không để xảy ra hiện tượng “cò mồi”, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm.

Chiều 26/3, Đoàn thanh tra công tỉnh Bắc Ninh do Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Chánh thanh tra CA Bắc Ninh cũng đã có buổi làm việc với đại diện báo Tiền Phong.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, quan điểm của Công an tỉnh Bắc Ninh là không chấp nhận những hành vi trái quy định, và xử lý nghiêm đối với cán bộ nếu có sai phạm. Để có căn cứ rõ hơn, tổ xác minh cũng đề nghị được báo Tiền Phong cung cấp tài liệu liên quan đến vụ việc. Sau khi có kết quả xử lý sẽ thông tin đến báo chí.

Tại buổi làm việc, báo Tiền Phong cũng đã cung cấp một số tài liệu liên quan vụ việc để phục vụ công tác điều tra của đoàn thanh tra .

Dân tự nguyện, cán bộ cũng không được nhận

Chiều 26/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã có trao đổi với PV báo Tiền Phong. Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nói lời cảm ơn báo đã có phản ánh kịp thời về những hành vi, biểu hiện tiêu cực trong lực lượng công an tỉnh.

Đại tá Chức cho biết, sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu những người có liên quan viết tường trình về vụ việc và giao phòng tổ chức cán bộ kiểm tra xem xét; đồng thời chỉ đạo cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ vấn đề báo nêu.

“Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang là sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Chúng tôi không dung túng, không chấp nhận việc thu phí sai quy định của Nhà nước”, ông Chức nói. Còn về giải thích của ông Đỗ Văn Huân, Trưởng phòng quản lý XNC liên quan việc cán bộ nhận tiền là do dân tự nguyện đưa, nếu không nhận tiền để giúp người dân sẽ thiếu nhân văn, Đại tá Chức bày tỏ sự bất bình: “Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với anh Huân về phát ngôn này. Nếu đúng như anh nói, tôi cho rằng không ổn đâu”.

Theo ông Chức, trong trường hợp người dân tự nguyện, cán bộ cũng không được nhận. “Đã là quy định thì phải thực hiện cho đúng. Vấn đề này chúng tôi sẽ kiểm tra, sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó”, ông Chức nói.

Còn tại phòng Quản lý XNC tỉnh Hải Dương, phóng viên nhiều lần liên hệ với lãnh đạo phòng này là Trung tá Vũ Thị Lan Anh nhưng không được. Trong khi đó, tại phòng quản lý XNC tỉnh này, cảnh ngã giá của cán bộ XNC diễn ra một cách công khai.

Nhiều người làm hộ chiếu ở đây còn ngán ngẩm về sự tăng giá chóng mặt về mức phí làm nhanh. Khi người dân hỏi về thời gian làm hồ sơ, cán bộ còn cho biết, trong 25 ngày mới nhận được. Tại phòng này, phóng viên cũng không ít lần ghi nhận được cảnh “cò mồi” ra vào phòng riêng của cán bộ XNC. Thậm chí, có “cò mồi” còn mang tất xanh, thắt lưng giống như công an.

Ngày 25/3, khi được hỏi “Ban Nội chính tỉnh Hải Dương đã nắm được thông tin về vấn nạn “cò mồi”, “làm luật” tại Phòng XNC như Tiền Phong phản ánh chưa, có chỉ đạo kiểm tra xử lý gì không?”, ông Đặng Văn Khôi - Trưởng phòng theo dõi các cơ quan nội chính tỉnh này cho hay Chưa nắm được thông tin! Ông Khôi cho biết sẽ báo cáo Trưởng ban Nội chính tỉnh xem xét, nắm thông tin và có chỉ đạo kiểm tra, xử lý sau.