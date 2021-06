Gã đàn ông giả gái vào cửa hàng cướp điện thoại

Ngày 22/6, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 9h30 cùng ngày, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp cùng đội hình sự Công an huyện bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên) để điều tra về tội cướp tài sản vì có hành vi giả gái vào cửa hàng cướp điện thoại.

Hình ảnh Dũng giả gái vào cửa hàng cướp 2 chiếc điện thoại. Theo cơ quan công an, vụ nam thanh niên đội tóc giả gái vào cửa hàng cướp điện thoại xảy ra khoảng 19h20 ngày 18/6, Dũng đã đội tóc giả, giả gái đi vào cửa hàng bán điện thoại ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, để cướp 2 chiếc điện thoại có tổng trị giá 74 triệu đồng. Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an. Ngày 21/6, sau khi nhận được thông tin đối tượng trước khi gây án đã trộm cắp bộ tóc giả tại thị trấn Mậu A, Công an huyện Bảo Yên phối hợp cùng đội hình sự Công an huyện Văn Yên tiến hành xác minh tại thị trấn Mậu A. Đến 9h40 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Dũng và thu được các tang vật liên quan. Hiện vụ nam thanh niên đội tóc giả gái vào cửa hàng cướp điện thoại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt gọn kẻ dùng kéo khống chế, cướp taxi ở Bình Dương Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.