Ngân hàng SHB Bình Dương bị cướp: Điểm tên những thủ phạm từng sa lưới

Truy tìm đối tượng nghi dùng súng cướp ngân hàng SHB Bình Dương: Khoảng 11h40 trưa 18/11, một người đàn ông đi xe máy đến, dựng cách phòng giao dịch ngân hàng SHB chi nhánh Sở Sao (Bình Dường). Tại đây, người này rút ra một vật giống súng nói với nhân viên ngân hàng “lấy hết tiền ra không tao bắn” rồi yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên nữ nhân viên nói hiện tại ngân hàng không có tiền, đối tượng liền yêu cầu mở hết các hộc tủ nhưng vẫn không có tiền. Đúng lúc này, bảo vệ ngân hàng đi vào thì thấy vụ việc nên chạy ra ngoài hô cướp...cướp!. Đối tượng cũng nhanh chóng chạy ra nơi dựng xe rồi lên xe máy tẩu thoát. Hiện công an đang truy lùng tên cướp. Tẩm xăng cướp ngân hàng TPBank ở Sài Gòn do nợ 200 triệu đồng đánh số đề: Lê Tấn Tài (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, trú tỉnh Long An) do nợ tiền số đề nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sáng 14/11, Tài đi xe máy từ huyện huyện Đức Hoà, tỉnh Long An lên TPHCM. Sau đó, Tài đi mua can xăng loại 5 lít bỏ trong ba lô. Đối tượng này gỡ biển số xe máy để trong cốp rồi chạy tới chi nhánh Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM Khoảng 9h30 ngày 14/11, Tài mang theo ba lô màu đen đi vào. Khi vừa vào bên trong, đối tượng này đi tới quầy giao dịch lấy can xăng (loại 5 lít) trong ba lô tưới lên người. Đồng thời, Tài yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt. Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong. Lúc này, Tài chạy ra cửa rồi tự châm lửa đốt. Sau đó Tài bị bắt. Xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank uy hiếp nhân viên cướp hơn 200 triệu đồng: Ngày 29/10, Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1977, huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình) dùng súng ngắn cướp 200 triệu tại 1 chi nhánh ngân hàng Agribank tại Hòa Bình. Sau đó, Sỹ dùng xe máy tẩu thoát. Ngày 2/11, Sỹ bị công an bắt và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thí sinh Thách thức danh hài cướp hơn 2 tỷ của Ngân hàng Techcombank: Do đầu tư tiền để bước vào showbiz nhưng thất bại dẫn đến nợ nần, Phùng Thị Thắng (20 tuổi, quê Bắc Giang) chế tạo bom giả rồi đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Bình (TP HCM) để cướp (ngày 10/10). Sau khi đe dọa nhân viên rằng sẽ cho nổ bom, Thắng yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau khi lấy tiền rồi bỏ trốn, chiều cùng ngày Thắng bị bắt ở 1 trung tâm thương mại trên địa bàn. Trước đó, Thắng từng thi Thách thức danh hài và tham gia nhiều chương trình giải trí trên truyền hình. Cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh: Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, ở số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội. Hai nghi can gồm: Phùng Hữu Mạnh, SN 1997, ở quận Đống Đa, Hà Nội; Hoàng Ngọc, SN 1978, trú tại tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc. Do làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều tiền, Ngọc đã rủ Mạnh cướp tiền của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Techcombank Hà Nội: Ngày 20/4, Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh) đeo kính đen, khẩu trang y tế, găng tay cao su và mang theo 1 khẩu súng K59 (bên trong súng có 6 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn phụ có khoảng 6 viên cùng 1 viên đạn rời) đến ngân hàng trên để cướp tiền ngân hàng này. Quá trình Trung bỏ trốn, Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở Bắc Giang) và Chu Đức Chính (17 tuổi, Bắc Giang) biết việc trước đó Trung đi cướp ngân hàng ở Sóc Sơn nhưng không được; song 2 bị can này vẫn giúp Trung cất giấu xe máy và bỏ trốn. Cướp ngân hàng ở Quảng Nam, bị bắt ở Quảng Ngãi: Tối 1/4, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ hai nghi phạm Hai đối tượng Nguyễn Thái Thành và Võ Hồng Quang gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 160,5 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Bình Dương: Cướp ngân hàng bất thành vì không tìm thấy tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

