Fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định: Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo gì?

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ.

Thông tin mới nhất vụ việc fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 11/9 dẫn đến thương tích phải nhập viện, ngày 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ việc trên.



Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình yêu cầu Công an thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc xảy ra ở trên.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, tối 11/9, trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định, tâm điểm gây chú ý khi nhóm CĐV đội Nam Định đốt hàng chục quả pháo sáng trên khu vực khán đài dành cho mình. Thậm chí một số còn dùng pháo thăng thiên (có khả năng bắn ra xa) hướng xuống mặt sân.

Vụ việc khiến nữ CĐV phải nhập viện sau khi bị quả pháo sáng từ cổ động viên Nam Định ở khán đài B bắn trúng. Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, CĐV nữ được đưa tới cấp cứu với tổn thương vùng đùi trái. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người này bỏng nặng, và vết bỏng vào tới xương.

Đáng chú ý, sau khi khiến nữ cổ động viên Huyền Anh nhập viện, CĐV Nam Định tiếp tục đốt pháo sáng bên khán đài B. Thậm chí các CĐV Nam Định còn đánh hai cảnh sát cơ động nhập viện khi bị ngăn chặn đốt pháo. Cuối trận, những CĐV quá khích tiếp tục bắn hai quả pháo như đạn nhưng không ai bị thương thêm.

Liên quan vụ việc trên, Trưởng Ban kỷ luật VFF - ông Vũ Xuân Thành cho biết VFF đã mời công an điều tra hình sự vụ CĐV Nam Định bắn pháo sáng khiến nữ CĐV bị thương nặng trên sân Hàng Đẫy, phải nhập viện cấp cứu tối 11/9.

"CĐV Nam Định không phải đốt mà là bắn pháo sáng, như bắn súng. Họ đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới tính mạng con người. Sự việc không thể chỉ xử lý hành chính là xong. Chúng tôi sẽ chuyển vụ việc sang công an điều tra hình sự", ông Thành nói.